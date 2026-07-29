Кабинетът "Радев" включва две дружества на "Лукойл" сред обектите, свързани с националната сигурност

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Всички помним 30-секундния закон „Лукойл“, изменен по време на кабинета „Борисов“. 30 секунди агресия в Енергийната комисия създадоха цяла каскада от проблеми, които застрашиха интереса на българските потребители и икономическите процеси в страната. Това щеше да влезе в сила до дни, ако не беше работата на българското правителство. Това решение, взето за 30 секунди, щеше да влезе в сила до дни и ако не беше бързата работа на българското правителство, тези решения щяха да доведат до връщане на оперативния контрол на руските собственици, на руските мениджъри на групата „Лукойл-България“. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресения на пазара на на горивата, сътресения за българските потребители. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, цитиран от "Дарик".

Под егидата на премиера Румен Радев създадохме и изпълнихме антикризисен план, който имаше две основни линии на работа - през Народното събрание и през Министерския съвет, обясни Пулев.

По думите му вчера в Народното събрание е имало много конструктивна среща на икономическата комисия, а днес текат дебатите по първото гласуване на измененията на закона. На закритото заседание, което се състоя днес, Министерският съвет предприе нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на "Лукойл" като обекти, свързани с националната сигурност на Република България. Това са - „Лукойл България Бункер” ЕООД и "Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД.

Според изявлението му правителството уважава частната собственост и частните интереси, но негов водещ приоритет остава интересът на българските граждани.

"Решихме и този наследен проблем. Българската държава ще продължава да упражнява оперативен контрол върху „Лукойл-България“ в пълно изпълнение на санкционните режими, наложени от нашите стратегически, икономически и политически партньори - ЕС, САЩ и Великобритания", посочи Пулев.

Попитан дали България ще иска удължаване на дерогацията от САЩ, Пулев каза, че са предприели всички нужни действия. "Българското е подсигурило изпълнението на санкциите. Не сме били в нарушение нито един ден, нито един час, не е имало и една молекула руски петрол, която е преработена в „Лукойл-България“. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол".

Вече сме подали официално искане до Великобритания за удължаване на лиценза за дерогацията. Ще предприемем всички необходими действия за подновяване на лиценза и от американска страна, каза още министърът на икономиката.

В началото на днешното заседание на Министерския съвет министър-председателят каза, че миналата година управляващите са приели "много бързо един нескопосан закон за "Лукойл" - известният 30-секунден закон, който доведе до много сериозни проблеми пред държавата и българската рафинерия".

В резултат на този закон сметките на "Лукойл" бяха блокирани и беше ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, а повечето са там, каза още той.

"Преди месец решихме този проблем. Беше заявен арбитражен иск за 3 млрд. евро срещу България - надявам се да обезвредим и тази мина. В суматохата покрай американските самолети от обществеността се пропусна, че миналата седмица Конституционният съд отхвърли този закон като противоконституционен и какво става, след като се обнародва и влезе в сила това решение - управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери, т. е. минаваме автоматично в режим на санкции".

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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