Кабинетът одобри плана, по който държавата ще развива демографията у нас

Правителството одобри План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

Документът включва актуални мерки за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното и общото здравословно състояние на населението, намаляване на смъртността.

Планът съдържа и дейности за насърчаване на заетостта, намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението, както и за създаване на условия за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, предава Дарик.

Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

