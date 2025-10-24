Кабинетът предлага коли на НСО да се прехвърлят към президенството

снимка Булфото

Допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО) предлага Министерски съвет. Предложението предвижда коли на НСО да бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на парламента.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Администрацията на президента, от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Решението на МС не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

Припомняме, че в началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от “ДПС-Ново начало“.

“Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна”, пише в мотивите.

Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

Миналата седмица държавния глава Румен Радев заяви, че в знак на съпричастност към администрацията си ще използва личния си автомобил по време на служебни ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента, предаде днес.бг.

