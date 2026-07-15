Кабинетът предлага ратификация на заема по SAFE

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Правителството ще заседава днес. Едно от предстоящите решения, които ще вземе изпълнителната власт, е да предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE.

По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост страната ни ще може да разполага със заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години, предаде БНР.

Финансовият инструмент SAFE е насочен към дългосрочно укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояването му, за да обезпечи модернизацията на Българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет.

Проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще бъдат в рамките на разходите за отбрана за съответната година.

Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за "Придобиване на нови трикоординатни радари", която е между министерствата на отбраната на България и Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване на стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70.

Дневният ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

С решение министрите ще одобрят и Меморандум за разбирателство за създаването на Изпълнителен съвет в рамките на Железопътния товарен коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие", който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Йонийско и Черно море, като интегрира ключови железопътни, пътни и пристанищни връзки.

Редактор "Екип на Петел",

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