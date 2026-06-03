Кабинетът приема промени, свързани с потребителите и кредитните институции

снимка: МС

Правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и този за кредитните институции.

В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година, предаде БНР.

С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета, до приемането на редовната държавна план сметка за тази година.

На парламента кабинетът ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта "Придобиване на нови трикоординатни радари". Предходно правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант, с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране, настъпили резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по Механизма SAFE.

Редактор "Екип на Петел",

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