Кабинетът разреши дерогации за доставки от Русия за АЕЦ „Козлодуй“

Булфото

Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ „Козлодуй“. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо.

По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата.

„Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ „Козлодуй“. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали“, заяви тя, цитирана от Дарик.

Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата.

„Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата“, посочи още Петрова.

Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“, която остава ключов производител на електроенергия за страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!