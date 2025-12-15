Кабинетът в оставка прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Снимка: Гугъл мапс

Правителството в оставка прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие, съобщиха от правителствената информационна служба. Допълнителни разходи в размер на 310 300 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието са одобрени на днешното заседание на Министерския съвет в оставка. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода 1 октомври 2025 г. - 2 декември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в шестмесечен срок от постъпването на заявленията.

