Кабинетът внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Булфото

Начало на гореща политическа седмица. Заявката на премиерът Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги, предаде Нова телевизия.

Според "Прогресивна България" овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт според Радев първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет.

Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата.

