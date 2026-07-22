Кабинетът връща централата на ДПС в София на НАП

Булфото

Сградата на ул. „Врабча“ 23 прехвърляме на Националната агенция за приходите (НАП). Това съобщи на брифинг в Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. В отговор на въпрос той потвърди, че това е адресът, на който се помещава централата на ДПС.

В 10-дневен срок областният управител трябва да предаде сградата на НАП.

Взехме поредно решение, което показва, че правителството работи по коренно различен начин, каза Шишков, цитиран от БТА. По думите му, това решение показва, че работещата администрация трябва да бъде по-силна от политическите задкулисия.

Шишков изтъкна, че е важно да се създадат по-добри условия за работа на НАП.

Попитан какво ще стане с ДПС и дали в решението за сградата на „Врабча“ 23 има реваншизъм, Шипков заяви, че сградата не е на партията, а е държавна собственост. Даваме десетдневен срок, в който държавата да си възстанови ползването на собствената сграда, добави той. Шишков каза, че сега се дава достатъчен срок, докато през 2024 г. за два дни сградата е била предоставена на ДПС. Той отрече да има реваншизъм.

Ще им бъде предоставена сграда, която е по-подходяща, съобщи още Шишков. Такава конкретна сграда обаче не е избрана, добави той. По думите му, въпросът ще бъде обсъден и с ДПС. Нашата идея не е да ги оставяме без помещение, а да използваме настоящата сграда по предназначение, обясни министърът.

На въпрос къде ще бъде централата на „Прогресивна България“, Иван Шишков отговори, че към момента няма решение. Проблемите на държавата са толкова големи, че нямаме време да погледнем към партийните дела, коментира той.

БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, обяви също министърът, попитан и за централата на социалистите. След като я напусне, ще преценим как може сградата да бъде използвана по-пълноценно, добави той.

Шишков обясни, че не се прави преглед на всички партийни централи, а само в случаите, в които това се налага.

Редактор "Екип на Петел",

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