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Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 г.

23.06.2026 / 12:30 1

Булфото

Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО.

Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026.

В указанията са дадени и някои основни параметри, върху които очевидно ще стъпи бюджетната прогноза за следващите две години, видя "Сега".

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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село варна (преди 10 минути)
Рейтинг: 35056 | Одобрение: 691
Лицемер, точно гнойните циреи МВР и МОН  не смее да пипне, нали те крепят всяка власт.

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