Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим

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Проведохме първа работна среща във връзка с безводието, на фокус са Плевен и Ловеч, но ще бъдат разгледани проблемите и на други области. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре. Започваме незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в множество райони в страната. Това заяви началникът на политическия кабинет на Румен Радев Николай Копринков на брифинг в Министерски съвет.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков заяви, че ще бъде ремонтирано водохващането на Черни Осъм. Водоснабдителна група „Биволаре“ ще бъде възстановена, а също така ще бъде възстановена и връзката с язовир Долни Дъбник, предаде Нова телевизия.

За бентовото съоръжение на река Вит каза, че има проект, но досега не е работено по него.

Държавата ще осигури финансирането на тези проекти.

Продължава подмяната на уличната водопреносна мрежа в Плевен, допълни още той.

Шишков заяви, че приоритет в работата ще бъде довеждащия водопровод Черни Осъм.

• Състоянието на пътищата

Във връзка с темата за мантинелите на магистралите Шишков заяви, че е наредил проверка - да се изследва качеството, от което са изработени съоръженията. Той допълни, че има ново изискване за тях. На магистрала "Тракия", където се случи катастрофата, в която загинаха две деца и бащата на едното от тях, мантинелата не е подменена. В другата катастрофа на "Струма" мантинелата е била подменена, допълни още министърът.

Шишков каза още, че текущите ремонти на пътищата се правят без договорен ангажимент за подмяна на мантинели и маркировка, което не е логично. И запита защо обществената поръчка за ремонт на пътя е разделена от тази мантинелите. "Идва въпросът кой е стопанин на пътя? Дали няма да се окаже, че това са корупционните схеми или частни интереси, но не и интересът на пътуващите", каза още министърът.

Ресорният министър коментира и бетонните мантинели. Той посочи, че те вършат работа при катастрофи с тирове, но при колите не е така - за тях са по-опасни. Също така допълни, че пътищата у нас са така проектирани, че няма как тези бетонни мантинели да бъдат разположени. Затова предстои дебат дали да бъдат поставяни такива по пътищата.

Редактор "Екип на Петел",

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