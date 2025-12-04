Качването на излишни килограми през зимния сезон съвсем не е задължително

Разговор с Генади Генадиев, фитнес инструктор и нутриционист

Визитка: Генади Генадиев се занимава с фитнес и здравословно хранене от над 20 години, а от 12 години е персонален треньор и в професионалния си път е помогнал на стотици хора да влязат във форма. Автор е на три книги за здравословно хранене. Избран е в класацията „Лидер на годината“ 2024 в категория „Здраве и спорт“.

Зимата е сезон, който носи със себе си не само по-ниски температури, но и немалко изкушения, които често водят до трупането на излишни килограми. Мнозина не могат да устоят на висококалоричните зимни ястия и напитки, а наред с това се застояват вкъщи и прекарват по-малко време на открито и в движение, което забавя метаболизма. Да, зимата е изпитание, но да запазим фигурата си през студените месеци е напълно възможно. С няколко лесни стъпки и с внимание към хидратацията можем да избегнем натрупването на излишни килограми и да се чувстваме здрави и енергични в студеното време, посочва Генади Генадиев.

Хидратация: ключ към контрол на апетита и метаболизма

Един от най-важните аспекти при поддържането на здравословно тегло е правилната хидратация. Много хора забравят да пият вода през зимата – просто допускат, че това не е от такова значение, тъй като не е горещо. Всъщност обаче недостатъчната хидратация може да доведе до затруднения в метаболизма и по-често усещане за глад. А щом стане така, все по-често ще посягаме към нездравословни закуски, които са най-бързата писта към увеличаването на килограмите.

Следователно да се поддържаме добре хидратирани и през зимния сезон е от голяма важност за добрата физическа форма. Водата е основен компонент за правилното функциониране на организма; тя подпомага разграждането на мазнините и процеса на храносмилането. Когато сме добре хидратирани, организмът работи по-добре, а това е от съществено значение за поддържането на здравословно тегло.

Избор на вода за пълноценна хидратация

Бих обърнал внимание и на вида вода за пълноценна хидратация, отбелязва нутриционистът. Природната минерална вода е не само чиста и освежаваща, но и съдържа важни минерали, които помагат за правилното функциониране на организма. През зимата, когато имунитетът ни е изложен на повече стрес, минералната вода може да помогне да се поддържа баланс, като същевременно укрепва тялото и го подготвя за физическо натоварване.

По празниците любителите на газираното може да не се лишават от него. Достатъчно е да включите газираната вода в разтоварващия си режим. Тя ще помогне за детоксикацията на организма и ще ви върне усещането за лекота. Газираната вода не само освежава, но е ценен помощник за по-добро храносмилане. Консумацията на газирана вода облекчава чувството за тежест и подуване, които често съпътстват обилното хранене. Мехурчетата стимулират храносмилателните ензими и улесняват разграждането на храната.

Газираната вода, особено с добавен лимон или мента, подпомага рехидратацията и освежава организма.

По-далеч от comfort foods и високомаслени ястия

Зимата често е свързана с тежки, мазни ястия, които ни карат да се чувстваме уютно и добре. Те обаче понякога са и основната причина за натрупването на излишни килограми. Вместо да се поддаваме на изкушението, можем да изберем по-леко и здравословно хранене, което ще ни осигури необходимата енергия без излишни калории, убеден е Генади Генадиев. Добавете повече зеленчуци, протеини с високо качество и здравословни мазнини в менюто си, съветва той.

Планиране на храненията и контрол над порциите

През зимния сезон хората често изпадат в капана на безразборното хапване, особено по време на празници. Генади Генадиев препоръчва планиране на храненията и контрол над порциите, което ще помогне да избегнем излишните калории. Малки, но чести хранения, включващи здравословни храни, ще ни държат сити и ще предотвратят преяждането.

Редовна физическа активност

Въпреки студеното време е важно да не пренебрегваме физическата активност. Макар че през зимата прекарваме много малко време навън, винаги можем да се възползваме от възможностите на упражненията в домашна обстановка. Йога, пилатес в съчетание с кратки разходки са достатъчни, за да активираме метаболизма и да предотвратим натрупването на килограми, съветва персоналният уелнес треньор.

Накратко

Зимата е добро извинение, но не бива да бъде причина за натрупването на излишни килограми. С правилната хидратация, внимателен избор на храни и редовна физическа активност можем да се наслаждаваме на зимния сезон, без да се притесняваме за теглото си. Не забравяйте да пиете достатъчно вода, която не само ще ви хидратира, но и ще спомогне за балансираното функциониране на организма, контрола апетита и поддържането на здравословно тегло през дългите зимни месеци.



