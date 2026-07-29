Кадър от тежката катастрофа на пътя Кичево - Виница във Варна

Кадър Л. Малджиев, Виждам Те КАТ - Варна

За катастрофа по пътя Варна - Кичево, станала по-рано тази сутрин между две коли, алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна". По техни данни ударът е челен, а автомобилите са в канафката.

По данни на полицията пътнотранспортното произшествие между двете моторни превозни средства е в района на Добрева чешма.

Към мястото незабавно е насочен полицейски екип. По първоначални данни единият от водачите не е спрял на пътен знак „Стоп“.

Няма тежко пострадали, само нанесени травми, посочват от полицията.

Към момента на място се извършва оглед.

Редактор "Екип на Петел",

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