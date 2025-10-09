Къде да гледаме Карлос Насар на живо на Световното

Кадър Ютуб

Днес е денят! Карлос Насар излиза за нов световен връх!

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар днес (9 октомври) ще се бори за златото на Световното първенство по вдигане на тежести 2025 в Норвегия!

Българският феномен ще дебютира в новата си категория до 94 кг, където се очаква да постави и първите световни рекорди.

Начало: 20:30 ч. българско време

На живо: RING и онлайн на VOYO

След като вече покори Олимпиадата, Европа и света, днес Карлос е готов за нова златна страница в историята на щангите.

