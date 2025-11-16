Къде се е намирало варненското село Марково

Кадър Гугъл стрийт

Повеляново е квартал на град Девня, област Варна, България. Преди 1969 г. е било самостоятелно село, но с указ от 27 август 1969 г. селата Река Девня, Девня и Повеляново се сливат в едно селище с името град Девня. Старото му име е Марково, пише Нова Варна.

Намира се в община Девня, област Варна, в близост до Пристанище Варна-Запад и жп гара Повеляново. В квартала има магазини, Младежки дом, жп гара и промишлени обекти, свързани с големия Девненски промишлен комплекс. Кварталът е важен транспортен възел, като през него минава жп линията София-Варна.

В района на Девня се намират останки от римския и ранновизантийски град Марцианопол (Marcianopolis), Амфитеатърът и Музеят на мозайките, както и природният феномен Побити камъни.

Повеляново се намира на около 17 км от летище Варна и на около 26-28 км от центъра на град Варна и неговите забележителности като Катедралата и Централната жп гара

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!