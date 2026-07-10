Кадиев: Бюджетът на Теменужка Петкова беше лъжа, сегашният е напълно реалистичен

Булфото

"Бюджетът е напълно реалистичен. Вероятно е и малко подценен като разходна част заради лошото наследство, оставено от предното правителство и скритите фактури на Теменужка Петкова. Изваждането на светло на този голям дефицит за мен е по-скоро добра новина, защото поставя здрава основа на бъдещите бюджети".

Това каза в ефира на БНР Георги Кадиев, бивш зам.- министър на финансите.

"Този бюджет е технически. Просто са събрани някакви числа, пренесени са политики от предишни години".

Кадиев смята, че финансовият министър Гълъб Донев би трябвало да смени екипа, който работи във ведомството и е формиран по времето на предишни управления, а след това усилията да се концентрират върху бюджета за 2027 г.

"Трябва да си влязат в ролята – те да налагат политиката, а не чиновниците да я определят.

В бюджета може да направите колкото искате счетоводни трикове. Може да докарате дефицита не до три процента, а сигурно и до нула, но няма да е истински. Бюджетът на Теменужка Петкова беше лъжа. Излъгахме и че инфлацията ни отговаря на Маастрихтските критерии. Всичко това с цел да влезем в еврозоната. Излъгахме хората, че когато влезем в еврозоната, няма да има инфлация. Една държава влиза в еврозоната, когато доходите на населението са поне 80% от средноевропейските. Ние влизаме бедни. Трябваше да влезем тогава, когато сме готови. Сега си плащаме сметката".

Правителството трябва да мисли и как България да стане атрактивно място за правене на бизнес, отбеляза бившият зам.-министър на финансите.

"Ние все още сме сред държавите с най-нисък външен дълг, но траекторията, която ни е зададена, е лоша. Той започна да расте прекалено бързо, защото разходите растат. Няма повече резерви. Остава единствено ръст на икономиката, откъдето да идват повече приходи или в един момент увеличаване на данъци. Това е бъдещето".

Георги Кадиев коментира и замразяването на договора ни с "Боташ".

"Нямаме детайлите. Означава ли, че за този период не са дължими суми, или те просто се трупат и ще трябва да бъдат платени в бъдеще".

Той допуска, че компромисът, на който се съгласяват от "Боташ", въпреки че компанията е в лошо финансово състояние, буди съмнение.

"Вероятно има някакъв детайл, за който ние не знаем. Никой не се отказва от договор, от който печели. Отказва се само ако има някаква насрещна полза".

Кадиев смята, че човекът, който трябва да се страхува от екстрадирането на Стоян Мавродиев, бившият управител на ББР, е Делян Пеевски.

Бившият зам.- финансов министър се интересува и от въпроса дали конституционен съдия наистина е летял с политик в частния му самолет.

"Това е абсолютен конфликт на интереси. Тогава трябва да има оставки".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!