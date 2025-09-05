Кадиев се заяде грозно с Деси Добрева

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Интересен обрат придоби отношението на водещия Сашо Кадиев в последния епизод на „Кой да знае?” към гостуващата в отбора на Пъндев певица Деси Добрева. Той първо заяви, че нейният глас е толкова благ, че можеш да си го намажеш на филийка.

Малко по-късно обаче Кадиев се заяде с Добрева на тема възраст, като каза, че е израснал с нейните песни. Певицата толкова искрено се възмути от този коментар, че замахна да го перне.

Водещият продължи закачката от безопасно разстояние, като допълни, че Деси трябва да му даде автограф за майка му Катерина Евро, защото пък тя остаряла с нейните изпълнения.

Истината е, че Добрева наистина е по-възрастна от Сашо Кадиев. Тя е на 44, а той на 42.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!