Кадиров е уморен от властта, но е готов да остане при покана от Путин

кадър: Ютуб, Кремъл

Чеченският лидер Рамзан Кадиров призна умората си от властта, съобщава ТАСС, цитирана от "Новини".

Главата на републиката отбеляза, че е "УМОРЕН властта и на службата за народа".

Той вярва, че нови хора биха могли да донесат идеи и да подобрят ситуацията.

В същото време Кадиров по-рано заяви, че е готов да се кандидатира на изборите през 2026 г., ако руският президент Владимир Путин го покани и народът подкрепи инициативата.

Трима от всеки четирима висши руски чиновници имат роднини, които работят в държавната администрация или в компании, свързани с държавата, показа през ноември разследване на независимата руска медия "Проект" (Proyekt).

На първо място е Кадиров, който има общо 96 близки и по-далечни роднини, назначени на ключови длъжности в държавния апарат. В по-голямата си част те работят в рамките на Чеченската република, но поне осем души от обкръжението му имат високи позиции на федерално ниво, включително депутатът от Държавната дума Адам Делимханов и сенаторът Сулейман Геремеев.

Допълнително с това роднини на Кадиров заемат 9 от 20 министерски поста в Чечения.

Кадиров е заемал длъжността ръководител на Службата за сигурност на Чеченската република. Бил е министър-председател (2005 - 2006), президент (2007- 2011) и след това глава на Чеченската република.

