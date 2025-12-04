Кадиров готов да напада Европа: Само чакаме заповед от Путин! Ще приключим много бързо

Кадър Ютуб

Президентът на Чечня Рамзан Кадиров отговори на думите на руския президент Владимир Путин за реакцията на Москва на евентуално начало на война от страна на Европа с думите "чакаме заповед" и "те веднага доброволно ще се извинят".

По-рано Путин заяви, че Русия не възнамерява да воюва с европейските страни, но ако Европа започне война, Москва е готова "веднага" и при такъв сценарий може "бързо да възникне ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме", предаде News.bg.

"Няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповед <...> Имам един въпрос, Владимир Владимирович: ако всичко това започне, няма да се обидите ли на нас, ако те, европейските страни, веднага доброволно се извинят?", написа Кадиров в публикацията си.

Кадиров също обеща, че такава война ще приключи "много бързо" и не в полза на нейните инициатори.

Путин в речта си подчерта, че Европа пречи на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне мирно уреждане на конфликта в Украйна, включително като предлага неприемливи за Русия условия за мирен план.

Според Путин, Европа застава на страната на Украйна и смята, че е възможно да нанесе стратегическо поражение на Русия, и се заблуждава с тези илюзии.

В НАТО коментираха речта на Путин, като заявиха, че руската армия в момента не е в състояние да победи Европа по военен път. Според представител на алианса, НАТО е "по-единна от всякога" по въпроса за защитата на своите съюзници.

По-рано началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Франция генерал Фабиен Мандон призова френските военни да се подготвят за евентуално противопоставяне с Русия. Според него конфликтът може да започне в следващите "три-четири години".

От Кремъл заявиха, че Русия "винаги е осъзнавала" опасността от конфликт с Европа и е предприела навременни мерки за защита на своите интереси и сигурност.

