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Кадиров поиска разрешение от Путин да нападне страните от НАТО

18.07.2026 / 17:26 3

Кадър Ютуб

Чеченският лидер Рамзан Кадиров призова да се открие огън срещу държавите, които доставят оръжие на Украйна, предоставят разузнавателна информация и оказват други форми на подкрепа за Киев.

"Ние сме пехотинци и сме готови да се придвижим във всяка посока, заповядана от Върховния главнокомандващ, а нашите подразделения на специалните сили буквално горят от желание да изпълнят и най-сложните заповеди", обяви Кадиров в Telegram късно вечерта на 17 юли, споделяйки видео на самия Путин.

"Земята винаги е пламтяла под краката на враговете на Русия и ще продължи да ги изгаря, Владимир Владимирович! Просто поставете задачата, а ние ще се погрижим за останалото", зове чеченският лидер, чиито военни от специалните части "Ахмат" (известни още като "кадировци") са наричани TikTok бойци, защото симулират военни действия за публикации в социалната платформа, а нямат реален опит в сраженията, пише Актуално.

"Няма да е зле да започнем с онези държави, които, криейки се зад абревиатурата НАТО, открито и предизвикателно предоставят оръжие, разузнавателна информация и друга подкрепа на украинските фашисти. Ако те самите все още не могат да разберат, че Русия няма да наблюдава търпеливо и бездейно как се развиват нещата, тогава е време не само да им го кажем на прост и достъпен език, а просто да им го забием в подлите им натовски гърла. Веднага щом подушат миризмата на тротил, веднага щом чуят рева на „Калашников“ и дрънченето на Т-90, те ще разберат и ще стигнат до истината. Време е да открием огън - и това е!", призовава за ескалация Кадиров.

И продължава : "Всички тези сатанински отрепки разбират само езика на силата. Те не разбират, че Русия в момента води „нежна“ война с минимални жертви сред цивилното население. Но веднага щом отпуснем спирачките на нашата военна машина, веднага щом нашите мелнични камъни започнат да смилат костите им, всички западни лидери ще се наредят на опашка, за да поднесат искрените си извинения", твърди чеченският лидер.

 

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Коментари
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Серж (преди 24 минути)
Рейтинг: 245490 | Одобрение: 49805
То, по тази логика, след всяко изявление на пиян Митя Медведев, трябва да пламва нова война...
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robotron2000 (преди 43 минути)
Рейтинг: 62318 | Одобрение: 1073
това е директна заплаха срещу друга суверенна държава! мисля че НАТО вече е време да вземе нещата в свои ръце! време е за превантивни действия! 
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Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 245490 | Одобрение: 49805
Эээээ....Рамзанчик, дорогой! Не перегибай палочку, братан!

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