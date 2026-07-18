Кадиров поиска разрешение от Путин да нападне страните от НАТО

Кадър Ютуб

Чеченският лидер Рамзан Кадиров призова да се открие огън срещу държавите, които доставят оръжие на Украйна, предоставят разузнавателна информация и оказват други форми на подкрепа за Киев.

"Ние сме пехотинци и сме готови да се придвижим във всяка посока, заповядана от Върховния главнокомандващ, а нашите подразделения на специалните сили буквално горят от желание да изпълнят и най-сложните заповеди", обяви Кадиров в Telegram късно вечерта на 17 юли, споделяйки видео на самия Путин.

"Земята винаги е пламтяла под краката на враговете на Русия и ще продължи да ги изгаря, Владимир Владимирович! Просто поставете задачата, а ние ще се погрижим за останалото", зове чеченският лидер, чиито военни от специалните части "Ахмат" (известни още като "кадировци") са наричани TikTok бойци, защото симулират военни действия за публикации в социалната платформа, а нямат реален опит в сраженията, пише Актуално.

"Няма да е зле да започнем с онези държави, които, криейки се зад абревиатурата НАТО, открито и предизвикателно предоставят оръжие, разузнавателна информация и друга подкрепа на украинските фашисти. Ако те самите все още не могат да разберат, че Русия няма да наблюдава търпеливо и бездейно как се развиват нещата, тогава е време не само да им го кажем на прост и достъпен език, а просто да им го забием в подлите им натовски гърла. Веднага щом подушат миризмата на тротил, веднага щом чуят рева на „Калашников“ и дрънченето на Т-90, те ще разберат и ще стигнат до истината. Време е да открием огън - и това е!", призовава за ескалация Кадиров.

И продължава : "Всички тези сатанински отрепки разбират само езика на силата. Те не разбират, че Русия в момента води „нежна“ война с минимални жертви сред цивилното население. Но веднага щом отпуснем спирачките на нашата военна машина, веднага щом нашите мелнични камъни започнат да смилат костите им, всички западни лидери ще се наредят на опашка, за да поднесат искрените си извинения", твърди чеченският лидер.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!