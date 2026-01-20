реклама

Кадри на прабългарското селище "Фанагория" във Варна след големия пожар

20.01.2026 / 09:29 3

Булфото

Пожарът, бушувал рано тази сутрин във "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово", е изпепелил голяма част от историко-етнографския комплекс.

"Фанагория" беше част от традициите на варненци, където те отбелязваха Тодоровден по стар български обичай и се връщаха към забравените обичаи на българските празници.

През годините посетителите му имаха възможност да разгледат възстановките на прабългарските юрти и да се докоснат за миг до традициите на дедите ни. 

"Фанагория" предлагаше професионални обучения по конна езда и непрестанен досег до животните, символ на величието на прабългарските воини.

Припомняме, че в 03:25 ч. тази сутрин е получен сигнал за голям пожар в историко-географския комплекс. Освен материалните щети са изгорели и 7 от намиращите се в комплекса кончета, спасени са само 4.

По данни на полицията редстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж, посочват от ОДМВР-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 1 минута)
Рейтинг: 122520 | Одобрение: 6930
Абсолютно, минусови температури и пожар в 3 часа...Господ ще ги накаже тези, които са го направили! Да не са някои наблизо...??
0
0
сладкаря (преди 19 минути)
Рейтинг: 6706 | Одобрение: 1636
При минус 4-градуса, рано тази сутрин да пламне такъв пожар, това си е умишлен палеж. Явно апетитите към ФАНАГОРИЯ са големи.
0
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 173877 | Одобрение: 18742
Фанагория заприличала на голямо барбекю!!!:errm:УсмивкаАнгелче Това прилича на успешен опит за освобождаване на терена от строителната мафия!!!Намусен:errm:;)

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама