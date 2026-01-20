Кадри на прабългарското селище "Фанагория" във Варна след големия пожар

Булфото

Пожарът, бушувал рано тази сутрин във "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово", е изпепелил голяма част от историко-етнографския комплекс.

"Фанагория" беше част от традициите на варненци, където те отбелязваха Тодоровден по стар български обичай и се връщаха към забравените обичаи на българските празници.

През годините посетителите му имаха възможност да разгледат възстановките на прабългарските юрти и да се докоснат за миг до традициите на дедите ни.

"Фанагория" предлагаше професионални обучения по конна езда и непрестанен досег до животните, символ на величието на прабългарските воини.

Припомняме, че в 03:25 ч. тази сутрин е получен сигнал за голям пожар в историко-географския комплекс. Освен материалните щети са изгорели и 7 от намиращите се в комплекса кончета, спасени са само 4.

По данни на полицията редстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж, посочват от ОДМВР-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!