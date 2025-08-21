Кадри от "Капитан Андреево": Тапата е рекордна

Кадър Фб

Изключително натоварено е движението този следобед през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево“, пише Plovdiv24.bg, позовавайки се на пътуващи.

По думите им, преминаването през пункта отнема доста време.



Хората предупредиха всички онези, които ще минават оттам, да се въоръжат с търпение, защото самото минаване може да отнеме и повече от два часа и половина - в зависимост от натовареността на ГКПП-то.

Значително по-бързо е за автобусите.

Граничният пункт "Капитан Андреево“ е един от най-натоварените в Европа и втори по големина в света, митничарите неслучайно го наричат "Вратата на Европа“.



Основната причина за голямата натовареност през лятото са буквално хилядите гастарбайтери, които или пътуват към Турция, или се връщат към Западна Европа.

