Кадри от дрон показаха новия гигантски завод на Тесла в САЩ

Кадър Джо Тегмайтер

Производственият завод на Tesla Gigafactory в Тексас е все по-близо до своето тържествено откриване – което се очаква да се състои преди края на това тримесечие. Огромния завод бе заснет от дрон и показа за какъв мащаб става въпрос .

Кадрите са заснети от Джо Тегтмайер, оператор на дронове, който следи напредъка на Giga Texas от началото на строителните работи,.

Разбира се, че това е гигантска сграда, пред която колите и камионите около нея изглеждат като мравки. Обикалянето на сградата веднъж отнема 50% от заряда на батерията на дрона, както Джо по-късно призна в Twitter.

Това, което също е впечатляващо, е броят на колите, паркирани отвън, което предполага, че в завода има интензивна дейност.

10 February 2022 Giga Texas 360-degree flight around the main building area! This is a 1080 version of the flight around the main area sped up. Original 4K version is on my YouTube channel. pic.twitter.com/dwaQcvEa5F