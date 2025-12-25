Кадри от казиното в Хаджидимово показаха стрелците в черни роби

Кадър Struma.com

Струма показа видео от стрелбата в казино в Хаджидимово.

От кадрите се виждат двама мъже, облечени като във филм на ужасите.

Те нахълтват в казиното и стрелят с пушки в тавана. Смел клиент се хвърля самоотвержено срещу въоръжените мъже, останалите също скачат и започват да ги гонят. Тази сутрин единият е арестуван, съобщи Struma.com.

