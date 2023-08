Кадри от взрива на бензиностанция до Букурещ

Кадър Туитър

Разпоредена е евакуация на хората в радиус от 300 метра

Един човек е загинал, а 57 са ранени при две експлозии в бензиностанция в Креведия, Румъния, близо до столицата Букурещ, предаде Ройтерс.

При първата експлозия огънят се е разпрострял до две цистерни и близка къща, уточнява агенцията. Разпоредена е евакуация на хората в радиус от 300 метра, като движението на автотранспортни средства е било преустановено, информираха от румънския Генерален инспекторат за извънредни ситуации (IGSU).

25 коли на противопожарната служба са пристигнали на място за потушаване на огъня. Осем души са били интубирани, след като са претърпели тежки изгаряния според данните на здравното министерство, предаде Нова и БТА.

Втората експлозия в бензиностанцията LPG е била тази вечер, като са пострадали 26 пожарникари, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Раед Арафат, който ръководи отдела за извънредните ситуации. Той уточни, че към момента на изявлението му огънят все още не е бил напълно потушен и предупреди, че са възможни още експлозии на това място, защото опасност представлява трета цистерна.

"Почти сигурно четирима от ранените ще бъдат транспортирани в болници в Белгия и Италия", заяви премиерът на Румъния Марчел Чолаку след извънредно заседание на сформирания кризисен щаб.

Свидетели казват, че по неясна причина първо е избухнал взрив до самата газостанцията. Когато пожарникарите се приближили обаче се взривили и три цистерни, превозващи гориво.

Румънските медии допускат, че газостанцията е била незаконна.

