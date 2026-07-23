Кадри от залавянето на фантома Асен Симеонов - Чарли

Кадър БНТ

БНТ покоза ексклузивни кадри от задържането на похитителя на Наталия - Асен Симеонов.

След 23 дни в неизвестност полицията откри 11-годишното момиче, отвлечено от пастрока си във варненското село Константиново. Тази нощ в шуменското село Овчарово първо беше задържан 40-годишният Асен Симеонов, а след това беше намерено и момичето. Наталия е в добро състояние, съобщиха от полицията. Похитителят ѝ вече се намира във варненското Четвърто полицейско управление.

Новината за откриването на Наталия дойде от шуменската полиция след полунощ. Полицаи виждат в село Овчарово мъж, който отговаря на описанието на Асен Симеонов. Той е задържан веднага. Наблизо полицаите откриват и 11-годишното момиче, което беше отвлечено от дома си в нощта на 30 юни. Според полицията детето не е претърпяло физическо насилие, а според Симеонов отвличане няма.

Видео в линка https://btvnovinite.bg/vertical-videos/?id=2113865334

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!