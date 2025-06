Кадри отвътре секунди преди самолетът за Лондон да се разбие

Кадър Х

След тежката катастрофа на самолет на Air India край летището в индийския град Ахмедабад, се появяват нови подробности около инцидента, при който загинаха десетки, но има и оцелели.

По информация на телевизия NDTV, сред пътниците има пострадали, които са били изведени живи от мястото на катастрофата. Те са транспортирани в местни болници, потвърждава и изданието The Standard. Към момента обаче не е ясно колко от оцелелите са били на борда и колко – на земята, предаде Евроком

Високопоставен представител на полицията заяви пред Times of India, че самолетът се е разбил в общежитие за лекари и медицински лица, намиращо се в близост до летището. Очевидци описват ужасяващи сцени – силен гръм, гъст дим, разпръснати тела и отломки навсякъде.

Самолетът е бил Boeing 787 Dreamliner с бордови номер VT-ANB, изпълняващ полет от Ахмедабад до Лондон. На борда са пътували 242 души – 230 пътници, 2 пилоти и 10 души екипаж. Машината е излетяла от писта 23 в 13:38 ч. местно време, а по-малко от минута по-късно е изгубен сигналът с нея, съобщава FlightRadar24.

Преди загубата на връзка, пилотите са подали сигнал „Mayday“, а самолетът е останал във въздуха около пет минути, преди да се разбие извън периметъра на летището и да избухне в пламъци. Горивото за дългия полет до Великобритания е допринесло за масивния взрив и последвалия пожар.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как машината лети ниско и нестабилно, след което се удря в земята и експлодира.

Според India Today, на борда се е намирал и бившият губернатор на щата Гуджарат – Виджай Рупани, но съдбата му засега остава неизвестна.

Междувременно летищните власти съобщиха, че всички полети от и към Ахмедабад са преустановени до второ нареждане.

Според Aviation Safety Network, това е първата фатална катастрофа на Boeing 787 Dreamliner от въвеждането му през 2009 г. Над 1000 самолета от този модел са били доставени по света досега.

📌 Live Video of Air India Plane Crash in Ahmedabad It was going to London with 242 passengers#BreakingNew #BreakingNews #planecrash #ahmedabad #gujarat #MeghaniNagar #BREAKING #विमान pic.twitter.com/12WDvfLd7Y