Кадри с дрон: Румънците превземат България

Кадър Нова тв

Хиляди румънски туристи се прибират от морските курорти и задръстват граничния пункт

Километрично задръстване се образува на Дунав мост при Русе заради интензивен трафик на румънски автомобили. Хиляди шофьори се прибират от българските морски курорти и блокираха движението към граничния пункт тази вечер.

Всички гишета за плащане на такса-мост работят на пълен капацитет, за да се справят с натоварването. Патрули и гранични полицаи регулират пропускането на автомобилите поетапно, съобщава NOVA.

Очаква се продължителни задръствания

Експертите прогнозират, че интензивният трафик в района на Дунав мост ще продължи до късно тази вечер. Ситуацията е типична за края на лятното туристическо време, когато румънските семейства се прибират в страната си след почивката по българското Черноморие.

Граничните власти призовават шофьорите да се въоръжат с търпение и да спазват указанията на служителите, които регулират движението. Препоръчва се избягване на района, ако пътуването не е спешно.