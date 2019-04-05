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Кадри в "Петел" в момента! Военни хеликоптери летят над Морска гара във Варна

05.04.2019 / 15:41 1

Снимки читател

Учение на хеликаптери и моторници в морето край Варна накара в петъчния следобед десетки граждани да извадят телефони и фотоапарати и да направят интересни снимки, съобщи читател на "Петел", който изпрати кадри.

"Не е много ясно точно за какво е учението, но е доста зрелищно", коментират хората. 

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 21 минути)
Рейтинг: 19840 | Одобрение: 5080
ВЕЧЕ ДРЪНКАТ ОРЪЖИЯ..ДАНО НЕ СЕ НАЛАГА ,ДА ГИ ЗАРАВЯМЕ И ПОП ДА ИМ ПЕЕ НА ИЗПРОВОДЯК..ИзплезванеУсмивкаУхилен

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