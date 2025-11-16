Снимка Пиксабей

Изглежда, че скоро ще трябва да преминем към добре познатия заместител на кафето – цикорията, пише руското издание MK.ru, коментирайки все по-високите цени на кофеиновите напитки в страната, пише Факти.

Кафето е било в остър недостиг в СССР. Но по някаква причина то е било внасяно не от Бразилия, а от Индия, която в никакъв случай не е била най-големият производител: самите индийци, както е добре известно, предпочитат да отглеждат чай.

Работническата класа остана само със заместители като цикория или ечемик, чийто вкус едва наподобяваше истинска арабика или робуста, но можеше да се пие колкото си иска.

Цикорията се е отглеждала в Беларус, Украйна и Централна Русия. Корените ѝ са били сушени и печени до тъмнокафяво. Напитката е наподобявала вкуса на кафето, но без кофеин.

След Великата отечествена война, както в Русия наричат Втората световна война, кафето не е било в недостиг – изобщо не е имало такова. Смятало се е, че съветските граждани могат да се справят без тези аристократични претенции. Свикнали с липсата на всичко по рафтовете, гражданите си приготвяли кафе от моркови и жълъди, настоявайки, че то има вкус точно като истинското кафе, чийто аромат никой дори не можел да си спомни.

Хората сами подготвяха всички тези опции: индустрията на големите постижения нямаше време за желанията на обикновените граждани да изпият чаша кафе сутрин, пише MK.ru.

Цикорията се е отглеждала в Беларус, Украйна и Централна Русия. Корените ѝ са били сушени и печени до тъмнокафяво. Напитката е наподобявала вкуса на кафето, но без кофеин.

След Великата отечествена война, както в Русия наричат Втората световна война, кафето не е било в недостиг – изобщо не е имало такова. Смятало се е, че съветските граждани могат да се справят без тези аристократични претенции. Свикнали с липсата на всичко по рафтовете, гражданите си приготвяли кафе от моркови и жълъди, настоявайки, че то има вкус точно като истинското кафе, чийто аромат никой дори не можел да си спомни.

Хората сами подготвяха всички тези опции: индустрията на големите постижения нямаше време за желанията на обикновените граждани да изпият чаша кафе сутрин, пише MK.ru.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!