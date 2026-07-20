Как да изберем боя за коса, която щади косъма и дава красив резултат

Промяната на цвета е един от най-бързите начини да освежим визията си. Понякога търсим по-дълбок и наситен нюанс, друг път искаме да прикрием белите коси или просто да върнем блясъка на изтощената коса. Но изборът на боя за коса не трябва да бъде случаен, защото крайният резултат зависи не само от цвета на опаковката, а и от формулата, състоянието на косата и правилната подготовка.

Когато целта е по-професионален резултат у дома, добър ориентир са категории като професионална боя за коса за салонен цвят и дълготрайно покритие. Там изборът е насочен към продукти, които се използват и в салонна среда — с по-добро покритие, по-прецизни нюанси и формули, създадени да запазят косата по-мека и жизнена след боядисване.

Много хора избират нюанс само по снимката на кутията, но това често води до разочарование. Естественият цвят, наличието на стари боядисвания, порьозността на косъма и процентът бели коси могат да променят крайния ефект. Затова професионалната боя за коса трябва да се избира според реалното състояние на косата, а не само според желания резултат.

Тези детайли са важни, защото една и съща боя за коса може да изглежда различно върху различни основи.

Професионалните формули обикновено предлагат по-голяма прецизност при смесването, по-богат избор от нюанси и по-надеждно покритие. Това е особено важно при бели коси, червени и медни тонове, руси нюанси или корекции на неравномерен цвят. Допълнително, много съвременни продукти съдържат съставки, които помагат косъмът да остане по-гладък и еластичен след процедурата.

FG Style предлага селекция от професионална козметика за коса, бои, оксиданти, шампоани, маски, терапии и продукти за поддръжка след боядисване. Това е важно, защото красивият цвят не приключва в деня на боядисването — той трябва да се запази с правилна грижа.

След боядисване е добре да се използват продукти за боядисана коса, които предпазват нюанса от бързо избледняване. Прекалено агресивните шампоани, честото измиване с гореща вода и липсата на хидратация могат да направят цвета по-блед и косата по-суха.

Полезно е също да се познават основите на оцветяването на косата, защото различните техники и продукти имат различен ефект върху косъма. При чувствителна кожа или предишни реакции към бои е разумно да се обърне внимание и на темата за алергичните реакции към боя за коса.

Ако не сте сигурни кой нюанс, оксидант или формула да изберете, по-добре е да се консултирате, вместо да рискувате нежелан резултат. Добрата боя за коса може да преобрази визията, но правилният избор я превръща в завършен и поддържан цвят, който изглежда естествено, красиво и професионално.

* публикация

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!