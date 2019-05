Как да използваме Google Maps, за да помогнем на някого да ни намери

/Digital

Google Maps е популярно приложение за милиони хора по целия свят, които се ориентират в пътешествията си. Maps обаче има и друга функция – чрез приложението можем да споделяме местоположението си и да помагаме на близки и приятели да ни откриват. Или най-малкото да следят как протича нашето пътуване и къде се намираме. The Verge показва как да използваме тази функция пълноценно.

Как да споделим местоположението си в реално време.

Това става много лесно. Ето какви трябва стъпки да следваме:

1. Отваряме приложението на Maps на Android или iOS смартфон (трябва локацията/местоположението да е активирано)

2. Натискаме синята точка, на картата, когато приложението ни локализира. Ще се появи меню, от което можем да изберем опцията Share location (Сподели местоположението). Телефонът може да поиска достъп за разрешение до тази функция.

3. В менюто има и допълнителна опция за избиране колко време да се споделя местоположението.

4. Ако искаме местоположението да се споделя за неопределено време, т.е. докато не го изключим ръчно, трябва да изберем опцията Until you turn this off (“Докато не го изключа сам“).

В Android има възможност да се избере и конкретен човек от списъка с контакти, с когото да се сподели местоположението. Той може да бъде избран от Gmail или Messages например, като ще му бъде изпратен линк, на който ще вижда картата с местоположението. Този линк може да се копиа и сподели ръчно с всеки друг.

За iPhone може да се избере опцията Select People (Избери хора), от списъка с контакти. Чрез бутона More (Още), може да се изберат различни приложения, чрез които същият линк да се сподели.

И при двете платформи, има възможнсот за споделяне на местоположението в самото приложение на Maps. Така получателят на линка ще получи известие на своето приложение Maps в своя телефон. Потребителят, който споделя местоположението си, ще вижда икона с контактите, с които е споделил тази информация.

Любопитно: Google Maps вече ще ни информира какво меню предлагат заведенията за хранене

Как да спрем споделянето на местоположението ръчно:

1. Отваряме Google Maps и избираме Sharing your location (Споделяне на местоположението).

2. Натискаме Х-а до реда, който описва как и за колко време споделяме местоположението си.

Как да споделяме прогреса на пътуването си

Когато пътуваме, често искаме да споделяме прогреса на пътешествиято с близки. Това може да става чрез Maps, които ще дават информация за местоположението и приблизителното време на пристигане. Ето как става това:

1. Отваряме Maps и въвеждаме адреса на дестинацията си по познатия начин, като активираме функцията за навигация.

2. Плъзваме долната лента с информацията за пътуването нагоре и избираме Share trip progress (Сподели прогреса на пътуването) от менюто, което ще се появи.

3. Избираме името на човека, с когото искаме да споделим тази информация чрез списъка с контакти или през друго приложение.

Как да спрем споделянето на информация преди пътешествието да е завършило:

1. Отново отваряме приложението и плъзгаме долната лента нагоре.

2. Избираме опцията Stop sharing (Спри споделянето) от появилото се меню.

