Как да изтрием информацията за местата, които посещаваме от Google Maps

Google Maps e популярна услуга за навигация, с която можете лесно да откриете най-бързия маршрут и да организирате пътуването си. Платформата също така постоянно следи местоположението ви и съхранява тази информация в база данни за всеки потребителски профил регистриран в Google.

Това се прави с цел Google Maps да ви бъде максимално полезна, но все пак има доста случаи, когато бихте искали да изтриете нещата, които услугата съхранява за вас. Добрата новина е, че компанията вече предостави инструмент, с който бързо да изтриете всички данни за акаунта ви в Google Maps.

Ето как да го направите, според CNBC:

1. Oтворете приложението Google Maps на смартфона.

2. Кликнете върху иконата за достъп до менюто в горния ляв ъгъл.

3. Изберете "Your Timeline".

4. Натиснете бутона с три точки в горния десен ъгъл.

5. Открийте и кликнете върху опцията "Settings And Privacy".

6. Изберете "Automatically delete location history".

7. Променете настройката от “Keep until I delete manually” на Keep for 18 months” или “Keep for 3 months.”

Изборът на период от три или 18 месеца е въпрос на личен избор, но препоръчително е да се придържате към първата опция. Едва ли имате причина да искате да изтриете всички локации, които сте посещавали през последната година и половина. Задаването на избраната от вас опция означава, че всяко местоположение запазено в Google Maps преди съответната дата ще се изтрие от профила ви.

