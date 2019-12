Как да изтриете всичко, което Google Maps записва за вас?

profit.bg

Ако не направите правилно настройките на приложението Google Map, то ще записва подробно и пази автоматично всяко място, което посещавате, независимо дали става въпрос за ходене, шофиране или летене, където и да е по света.

Всичко е доста подробно по минути и записите могат да покажат къде сте били във всеки един момент. Има обаче начин да тази история да се изтрива автоматично.

От една страна тази информация може да е полезна за вас. Може да искате да се върнете назад и да видите къде точно сте били в някое от пътуванията си, например. Или пък бихте искали Google да знае колко време обикновено отнема, за да се стигне с автомобил до място, което посещавате често. Въпреки това, е малко плашещо данни за това къде сте били години назад да се съхранява на сървърите на Google.

През лятото Google започна да пуска поетапно функция, която позволява на потребителите да изтриват историята на местата, които са посещавали автоматично на всеки 18 или всеки 3 месеца. Всичко след този период назад се изтрива автоматично.

Странното е, че тази функция не се намира там, където от компанията обикновено слагат тези настройки, а именно в профила ви в Google. Вместо това трябва да се разровите в настройките на Google Maps.

Ето как става:

- Отворете Google Maps на iPhone или на телефона си с Android.

- Отидете в менюто горе вляво

- Изберете “Your Timeline”

- След това изберете трите точки горе вдясно на екрана

- Изберете “Settings and privacy”

- Изберете “Automatically delete location history”

- След това променете настройката от “Keep until I delete manually” на “Keep for 18 months” или “Keep for 3 months”

От CNBC препоръчват да настройте Google така, че да изтрива историята на всеки три месеца. Няма много голяма полза да пазите историята си повече от такъв период. Ако ви се струва малко обаче, можете да изберете 18-месечната опция. След като направите тази промяна всичко след този период ще бъде изтрито автоматично и ще продължи да бъде изтривано от Google във времето.

