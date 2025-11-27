Как да намалим разходите в зимния сезон

С настъпването на зимата традиционно растат и разходите за поддръжката на едно домакинство - за отопление, за електричество, за по-голям обем пране (поради повечето дрехи, които носим), както и за традиционните разходи около празниците и подаръците. В такава ситуация вероятно за хиляди българи се налага да държат разходите си изкъсо и да внимават как най-оптимално да планират както ежедневните, така и по-дългосрочните си покупки.

Lidl винаги дава добри възможности да оптимизираш домакинските разходи, без да се налага да правиш компромис с качеството. Със своите разнообразни промоционални активности и постоянни акции с намаления, веригата предлага избор и решение в трудните зимни месеци.

От ноември Lidl ни изненадва с нова промоция – кампанията „Трайно ниски цени на избрани продукти“. Над 100 основни стоки – хранителни и нехранителни, се предлагат с отстъпки, валидни цял месец – до 7 декември. В допълнение, всяка седмица веригата предлага на акция още десетки продукти – с намалени до 50% цени. Десетки са и предложенията с отстъпки в мобилното приложение Lidl Plus - различни промоции, които ни позволяват да пестим минимум 200 лв. месечно, ако се възползваме от всички предложени намаления. Така изгодното пазаруване в Lidl е лесно и достъпно, а спестените средства са в помощ на семейния бюджет.

Трайно ниски цени

Промоцията с трайно ниски цени на над 100 избрани продуктa в Lidl ще продължи до 7 декември и включва богато разнообразие от артикули, които са важни за всяко домакинство - от различни хранителни продукти, през препарати за почистване на дома, продукти за лична хигиена, храни за домашни любимци, продукти за бебета и др.

Сред храните откриваме млечни, месни и тестени предложения за семейното меню. От сирене смес, което струва 7.99 лв. за 400 г, до познатото кисело мляко на собствената марка на Lidl Родна стряха в XXL размер, чиито варианти от 2% и 3.6% са съответно на 1.35 и 1.39 лв. Към тях можем да добавим и прясно мляко Pilos в разфасовка от 1 л. на цена 2.25 лв.

С ръчен бял хляб за 1.59 лв. (600 г), опаковка паста за 0.99 лв. или буркан от 580 г лютеница само за 3.39 лв. можем да използваме като основа за семпло, но засищащо хапване на ниска цена, без да правим компромис с качеството.

За списък за пазар, който включва месо, откриваме свински бут на 10.69 лв. за разфасовка от 700 г, цариградски кюфтенца за 8.39 лв. (600 г) или луканков салам за 6.79 лв. (400 г).

За най-малките членове на семейството Lidl е приготвил Lupilu пелени и влажни кърпички, които заемат значително място в бюджета за отглеждане на бебе и малко дете. Размерите за новородено са на цена 5.99 лв. (пакет от 26 броя). По-големите разфасовки не надвишават 23.99 лв. и включват до 92 броя. Продукти от серията на Lidl за почистване W5 също са част от промоцията и предлагат практични решения - някои от тях на цени под 3 лв. Козметика и ароматни предложения за баня на собствената марка Cien също допълват селекцията с отстъпки и включват део спрей, шампоан и душ гелове.

Познатото седмично пазаруване, още по-изгодно

Lidl традиционно предлага ежеседмични намаления на десетки продукти, с които да спестим допълнително. Информация за тях намираме в актуалната седмична брошура на ритейлъра.

До 30 ноември можем да закупим български моркови с 50% намаление за 0.99 лв., круши и портокали с 40% по-евтино, съответно за 2.99 лв. и 1.79 лв., както и тиквички само за 2.29 лв. с отстъпка от 23%.

От 27 до 30 ноември 200 грама боровинки са на цена от 4.49 лв. – с 40% намаление, а мангото е с 51% надолу от цената – 1.69 лв. за брой.

По време на уикенда – на 29 и 30 ноември може да вземем пилешко месо с минус 20% – пилешки крила за само 3.99 лв., пилешко филе за 11.99 лв. за кг, опаковка пилешко бонфиле за 6.79 лв. В същия период откриваме и консерва нарязани домати, с които могат да се приготвят разнообразни ястия за 0.99 лв., или с отстъпка от 41%.

Lidl Plus - още една стъпка към по-ниска сметка

Още един инструмент за оптимизация на бюджета, който рителърът предлага, е Lidl Plus. Мобилното приложение дава възможност да закупим до 30 ноември пълнозърнест хляб с квас с 33% по-евтино за 1.79 лв., био банани само за 3.29 лв., както и дърпано телешко, приготвено на бавен огън с 20% отстъпка за 9.59 лв. за опаковка от 550 г.

Предложенията се допълват в периода 27-30 ноември от сладък картоф на цена 2.79 лв. за кг (30% отстъпка) и консерва червен боб с минус 25% от цената за 1.19 лв.

Ако сканирате приложението на каса в магазина по време на „Супер уикенда“ на 29 и 30 ноември, може да вземете прясно цяло пиле с 28% намаление само за 4.99 лв. (опаковка от около 1.4 кг), ръжен хляб на половин цена от 0.99 лв. и червени ябълки на по-ниска цена с 40% за 2.99 лв.

В случай че все още не сте си изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от https://www.lidl.bg/c/lidl-plus/s10021179

Всички предложения в промоцията за „Трайно ниски цени на избрани продукти“ можете да откриете тук.

Брошура с актуалните седмични предложения на Lidl е налична тук.

* публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!