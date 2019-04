digital.bg

Не винаги е лесно да намираме това, което търсим във Facebook. Объркващите елементи от менюто и лошите резултати от търсенето, често скриват съдържание, което си струва да се види. Видеоклиповете са част от това съдържание.

Имайки това предвид, от Make Use Of са решили да ни покажат как да намираме видеоклипове във Facebook. В зависимост от вида на видеото, което искате да намерите, има серия от различни стъпки, през които трябва да преминете.

Как да намираме Facebook Live видеа?

Facebook Live видеоклиповете са подредени под Facebook Watch. Но за съжаление Facebook Watch се опитва да бъде прекалено много неща наведнъж, а това е в ущърб на Facebook Live. За да откривате Facebook Live видеоклипове използвайте хаштаг #live в лентата за търсене. Може също така да проверите видео библиотеката на човек или страница или да използвате системата за уведомяване на Facebook.

Как да намерите вашите видеоклипове във Facebook?

Ако имате Facebook профила си от дълго време, има голяма вероятност да сте натрупали стотици видеоклипове на платформата. Всъщност Facebook може да има единственото копие на някои от най-ценните ви спомени.

За да намерите видеоклиповете, които сте качили в Facebook, отворете профила си и отидете в Photos > Videos. За да изтеглите всичките си видеоклипове от Facebook, отворете Settings > Your Facebook information > Download your information > View и се уверете, че квадратчето до „Photos and Videos“ е маркирано. Когато сте готови натиснете „Create file“.

Как да намерим запазени от нас видеоклипове във Facebook?

Ако някога гледате видеоклип – от човек, страница или група – който смятате, че може да искате да прегледате по-късно, можете да го запазите. Запазването на видеоклип във Facebook действа като отметка. Той няма да се изтегли на хард диска на компютъра ви, а ще се запази в папка в профила ви.

Ако искате да намерим запазени от вас видеоклипове във Facebook от уеб приложението, следвайте стъпките по-долу:

1. Отидете на Facebook.com и влезте в профила си.

2. Когато разглеждате фийда си, разгънете менюто Explore в панела отляво.

3. Кликнете върху „Saved“.

4. Като алтернатива можете да се отправите направо към Facebook.com/saved.

5. Използвайки падащото меню в горния десен ъгъл на списъка със запазени елементи, кликнете върху „Videos“.

Как да намерим обществени видеоклипове във Facebook?

Има няколко алтернативни начина за намиране на обществени видеоклипове във Facebook. Ще започнем с най-очевидния подход. Ако познавате лицето, страницата или групата, която е качила оригиналния видеоклип, трябва само да отидете в потребителския им профил.

Ако видеоклипът е скорошен, ще можете да го намерите, като превъртите през публикациите на стената. Ако съдържанието е малко по-старо и е погребано от по-нови неща на стената, кликнете върху таба Photos под изображението и изберете „Videos album“.

Ако не можете да намерите видеото, вероятно е станало едно от двете неща – или човекът или страницата са направили видеоклипа частен и вече не можете да го преглеждате, или човекът е преместил видеоклипа в нов албум.

Как да намерим видеоклипове, които са маркирани във Facebook?

Няма бутон, който можете да кликнете, за да видите всички видеоклипове, в които някога сте били маркирани. Най-лесният начин да намерите видеоклиповете е като използвате „Activity Log“ (дневника на активността). Отправете се към профила си и кликнете върху иконата „Activity Log“ в долния десен ъгъл на снимката на корицата. От „Activity Log“ изберете „Photos and Videos“.

Как да намерим видеоклипове с помощта на лентата за търсене на Facebook?

Не забравяйте, че можете да използвате лентата за търсене на Facebook, за да откривате желаното от вас съдържание. Можете да въвеждате фрази като „видеоклипове, в които съм тагнат“, „видеоклипове от моя рожден ден“ или „видеоклипове от моята почивка в Рим“ и да видите резултатите.

