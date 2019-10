Как да прехвърлим приложенията си на нов Android смартфон

digital.bg

Активирането на ново устройство с Android е вълнуващо, но има и своите недостатъци. Един от тях е необходимостта да прехвърлим всичките си данни на новото устройство, както и самите приложения, които използваме.

За щастие, вече има много варианти как да направим това възможно най-лесно и бързо. Howtogeek ни показват някои от тях с уточнението, че конкретните стъпки може да варират според даденото устройство, производителя и версията на Android.

1. Използвайки Google Backup

Google позволява да правим пълен бекъп на устройствата си, включително приложенията. За целта функцията трябва да е активирана от менюто с основни настройки на телефона, което най-лесно е достъпно чрез падащото меню от горната част на дисплея.

От там трябва да се избере секцията с Резервни копия и профили.

Ще се отвори нов екран, от койот трябва да се избере Backup / Резервни копия и да се избере Google профил.

Следващата стъпка е да се избере конкретният профил в Google, където да се направи резервно копие в Google Drive. След това се натиска бутонът Backup now.

Ще отнеме малко време докато данните бъдат копирани, като е добре това да се направи през WiFi връзка.

2. Прехвърляне на приложенията в новото устройство

Методът работи и за устройства, които са били нулирани до фабричните си настройки. Влизаме в избрания профил в Google, където вече сме направили резервното копие на приложенията.

Ако устройството се пуска за пръв път, още по време на първоначалните настройки то ще предложи да се избере профил, от който да свали резервното копие и да инсталира всички данни и приложения.

Списъкът дава възможност да се избере дали да се копира целият архив или само избрани елементи от него.

След като се изберат желаните данни, се натиска бутонът Restore и процесът започва. В зависимост от броя на приложенията и техния размер, това може да отнеме известно време. Отново е препоръчително да се прави през WiFi и с добре зареден телефон.

3. През Google Play Store

Ако устройството вече е с инсталиран профил, то има още един вариант за прехвърляне на приложения. Това може да стане чрез Google Play Store.

За целта отваряме приложението на Play Store и натискаме бутона с трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл. От там избираме секцията My apps & games (Моите приложения и игри).

Натискаме секцията Library (Библиотека), където има списък с всички инсталирани приложения. Сред тях има и категория Not on this device (Не са на това устройство). От тук може да изберем и лесно да инсталираме всички приложения, които са на другото устройство и искаме да са достъпни и на новото.

4. Чрез използване на приложения на трети лица

Практически всички големи производители на смартфони предлагат собствени приложения за прехвърляне на данни. Например Huawei Backup, LG Mobile Switch, Samsung Smart Switch.

Освен това има и отделни приложения на независими компании, например Helium и др. Те позволяват копиране и прехвърляне на данни и други приложения между устройства. Това ги прави подходящ избор, ако поради някаква причина не можем да използваме метода на Google.

5. Прехвърляне от iPhone към Android

Android и iOS са доста различни платформи, което носи със себе си доста затруднения. Все пак, двете платформи имат и допирни точки. Една от тях е, че при активиране на ново устройство, Google позволява да се избере профил в iOS, от който да провери кои приложения са налични и за Android и да инсталира техните версии в телефона.

Някои от приложенията на производителите също предлагат тази възможност.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html