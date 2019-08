Как да прехвърлите данните от стария на новия си Android смартфон

digital.bg

С последните версии на Android, стана още по-лесно прехвърлянето на данните от стар на нов Android телефон. С помощта на Google и няколко други полезни приложения за Android, от Android Guys ще покажат как да прехвърляме всичките си данни от стария на новия си Android телефон.

С помощта на Google и неговите облачни услуги почти веднага можете да възстановите повечето от важните си данни от старото си Android устройство, включително приложения, контакти, записи в календара и събития, паролите си. Дори някои от настройките на устройството ви, като пароли за Wi-Fi, звукови профили и други.

Прехвърляне на данни чрез Google

Стъпка 1: Отворете приложението за настройки на стария си Android телефон и след това преминете към страницата Backup and reset или the Backup and restore, в зависимост от версията ви на Android и производителя на телефона. Изберете Backup my data и активирайте опцията, ако все още не е.

Стъпка 2: За да сте сигурни, че данните ви са архивирани успешно от Google, отворете приложението Google Drive на телефона си и след това отидете на страницата Backups. Тук трябва да има папка с името на устройството ви, тя ще съдържа всички архивирани файлове, включително данни за приложения, записи на повиквания, настройки на устройството и дори вашите SMS съобщения. Уверете се, че датата в папката за архивиране е скорошна, за да се гарантира, че всичките ви данни ще бъдат възстановени в най-новата им версия.

Стъпка 3: Сега, когато настроите новото си Android устройство, трябва само да влезете в същия Google профил, който сте използвали за архивиране на данните, и да изберете опцията ‘Restore from backup’, за да възстановите всичките си данни. Google автоматично ще изтегли и инсталира приложенията, инсталирани на стария ви телефон на новия ви.

Прехвърляне на SMS съобщения и телефонни обаждания

Google може да архивира SMS съобщенията и телефонните ви обаждания, но в повечето случаи опцията в облака не архивира вашите съобщения правилно. Така че, ако искате да архивирате вашите SMS съобщения и повикванията и след това да ги прехвърлите на новото си устройство трябва да използвате приложение на трета страна, като Super Backup & Restore, G Cloud Backup, My Backup, App Backup & Restore и др.

Прехвърляне на медийни файлове

Мултимедийните файлове, включително снимки и видеоклипове, вероятно са най-ценните и може би най-големите файлове, които имате на телефона си. За щастие Google предоставя бърз и лесен начин за прехвърляне на всичките ви снимки и видеоклипове към новия ви Android телефон. Следвайте стъпките по-долу, за да прехвърлите лесно всички ваши снимки и видеоклипове от старото ви устройство в новото.

Стъпка 1: Отворете приложението Google Photos на стария си Android телефон и след това изберете опцията Device folders в менюто отляво.





Стъпка 2: Страницата Device folders съдържа всички папки в устройството ви със снимки или видеоклипове. Отворете папките, които искате да архивирате и прехвърлите в новия си Android телефон, след което активирайте опцията „Backup and sync“.

Стъпка 3: След като снимките и видеоклиповете, които сте избрали се архивират, отворете приложението за снимки на Google на новото си Android устройство и влезте със същия Google профил, който сте използвали в старото си устройство. Ще можете да преглеждате и изтегляте всички снимки и видеоклипове, които сте архивирали от старото си устройство в новото.

Прехвърляне на други файлове

Освен снимки и видеоклипове на телефона си може да имате PDF документи, MP3 файлове или някои други лични данни. Въпреки че можете да използвате стандартния метод за физическо копиране на данните от стария ви Android телефон на компютър чрез USB кабел и след това прехвърляне на данните от компютъра на новото устройство, това отнема време и не е практично.

Можете да прехвърляте малки файлове с документи или аудиофайлове, като ги качвате в различни облачни услуги като Google Drive или One Drive от старото си устройство и след това ги изтегляте в новия си телефон. Но, ако имате голям брой файлове, това може да не е идеално решение.

Така, че ако целта ви е възможно най-бързо да постигнете най-добри резултати може да използвате приложението Shareit. Следвайте стъпките по-долу, за да прехвърлите безжично файловете от стария си телефон на новия, използвайки Shareit.

Стъпка 1: Инсталирайте приложението Shares на стария и новия си телефон.

Стъпка 2: Отворете приложението и на двете устройства, след това изберете опцията за изпращане от началната страница на приложението на стария си телефон и опцията за получаване от началната страница на новия си телефон.

Стъпка 3: На следващата страница на стария си телефон ще можете да изберете файловете или папките, които искате да прехвърлите на новия си телефон. Можете да прехвърляте всякакъв вид файлове, като използвате приложението Shareit, включително документи, песни, видеоклипове, изображения и дори приложения за Android.

Стъпка 4: След като изберете кои файлове да се изпратят и кликнете върху бутона за изпращане, приложението ще създаде WiFi директна мрежа между изпращащите и приемащите устройства и ще сподели файловете възможно най-бързо. Можете да получите достъп до всички прехвърлени файлове от файловия мениджър на новия си Android телефон или поддържаните приложения.

