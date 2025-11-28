Как да проверите процеса за пенсията ви след подаване на документи в НОИ

Пиксабей

Как мога да проследя процеса след като предам документите си за пенсиониране в НОИ?

Този въпрос задава жена в социалната мрежа.

Отговорите веднага дойдоха:

Моя опит-никак не мога проследя какво се случва.Ходих лично до НОИ ,отговор -“работи се по тях,чакайте” По телефон и имейл изобщо не дават информация.С ПИК също не става.

Никак,чака се 3-4 месеца ,не знаеш какво се случва.

Няма какво да следите, в НОИ си знаят работата, при мен след два месеца всичко беше готово ,но просто документите по пощата идват по-късно.Относно ПИК , малко трудно се влиза ,но не е невъзможно, преди да получа документите по пощата, аз вече знаех какво е решението за пенсията ми.

Ако имаш ПИК-код,ако си знаеш стажа,можеш да си изчислиш пенсията.При мен разликата беше почти 3 лева,но имах малка грешка със стажа.

Сякаш под вековен дъб. Отваряш ръце и очи към Маниту и след 2-3 месеца, ще получиш колкото си имал принос Осраната система.

Почти никак. Чакането е най-трудно. Майка ми чака над 3 месеца. Отивате и питате на гише през месец да речем.

Получих писмо от НОИ,че имам право да се пенсионирам от 20.04.26г.Имам стаж и години.Кога да подам документите?

Ние чакаме вече една година иникой не ни дава информация само ни повтарят да чакаме,така че се въоръжете с търпение и чакайте.

Дано имате късмет.

Чакате, ако всичко Ви е наред до 3 месеца. Повечето имат проблеми, заради неясноти със стажа и неоформени трудови книжки.

На място в регионалното пенсионно, на гише молба преписка за проверка.

Длъжни са да го направят.

Все ми е на ума как ще и дадат отчет, в закона ясно е казано, че срока за обработка е 4 месеца, нищо повече

