Как да разберем дали имаме нужда от витамини и хранителни добавки за коса?

Ако сме стигнали до момента, в който косата ни изглежда тъжна, значи вече сме търсили какви ли не решения, но няма полза от тях. И най-често попадат едни и същи думи - витамини. Хората говорят за тях все едно са вълшебно хапче, което ще спре косопада за една седмица, но истината не е точно такава. Истината е, че витамините работят, но само когато ги приемаме разумно и последователно, иначе няма ефект.

Най-важни са биотинът, цинкът, хапчетата от група B и желязото. Понякога няма смисъл да тъпчем организма си с всичко наведнъж, защото може не всичко да е подходящо именно за нас. Ако храната, която приемаме е бедна, а стресът е голям, никакви витамини за коса няма да ни помогнат. Всичко се върти около баланса.

Колко време е нужно, за да подействат витамините за коса?

Това е онзи момент, в който всички се отказват, защото нямат достатъчно търпение за желаните резултати. Купуваме си кутия, пием две седмици, гледам в огледалото и не виждаме ефект, но хапчетата не работят по този начин. Те са бавни, упорити и искат постоянство от нас. Косата расте по сантиметър на месец, така че промяната идва чак след два-три месеца. Звучи много, но иска търпение. С коя храна да подпомогнем:

Яйца - богати са на биотин и белтъчини;

Риба - съдържа омега-3 и капсули с добавка D, които подхранват скалпа;

Зелени зеленчуци - желязо и витамин C, идеални за растеж на косата;

Ядки и семки - цинк и капсули със суплемент Е, пазят косата от изтощение;

Пълнозърнести храни - дават енергия и хапчета от група B.

Teзи неща звучат впечатляващо, но вършат чудесна работа. Ако искаме бърз ефект, не е възможно. Трябва да ги пием с храна, за да се усвоят и задължително да ни ги пропускаме. Всички тези капсули за коса действат кумулативно - колкото по-дълго и постоянно ги ползваме, толкова по-бързо може да си осигурим здрава и гъста коса, посочват от аптеки Мирабел.

Кога обаче е време да посегнем към хранителни добавки за коса?

Някои организми обичат естествените източници, а добавките го предлагат. Има момент, в който вече не помага нищо - ядем по учебник, спим добре, а продължава да пада. Тогава идва ред на хранителни добавки за коса , защото това не са просто витамини, а по-концентрирани формули с минерали, аминокиселини и други вещества.

Колаген, кератин, хиалуронова киселина - това са неща, които подхранват косъма отвътре. Хранителни суплементи са полезни, когато тялото има недостиг. И тук има една важна уловка - няма еднакви резултати за всички. На един му действат за два месеца, на друг - след половин година прием. Това не е състезание, където се борим да сме първи, защото тялото си има собствен ритъм и си иска различно време, препоръчват от аптеки Мирабел.

Как да изберем добри хранителни добавки за коса?

Тук става интересно, защото всеки производител обича да твърди, че точно неговите хранителни добавки за коса са най-добрите. Обещанията са големи, опаковките лъскави затова е лесно да се излъжем. Истината обаче е, че трябва да гледаме състава. Биотин, колаген, витамин D, цинк - това е класиката, която си заслужава.

Ако вътре има много суплементи, ароматизатори или оцветители, добре е просто да ги подминем. Една добра хранителна добавка не трябва да звучи като десерт, а като подкрепа за организма. За всичко трябва търпение косата не е изключение, защото няма да се промени за седмица, но след време ще забележим - по-малко косми на четката, по-лесно разресване, нови малки косъмчета, повече блясък и повече живот.

Как да покажем грижа на косата и да видим резултат?

Истината е, че това е нещо, което не обича бързи решения. Витамините ни дават основата, от което се нуждае, а хранителните добавки работят като подкрепа, която има нужда от възстановяване. Постоянството е ключът - редовна грижа, правилни суплементи и търпение вършат работа от всяка скъпа реклама. Когато започнем да виждаме блясък, сила и растеж, усещаме, че всяка минута грижа си е струвала.

Малките ежедневни навици могат да я превърнат в истински показател за здраве и внимание към себе си. Когато се грижим правилно, косата ни отвръща и тогава започваме да се гордеем с резултатите, които идват от истинска обич и усилие. Всичко, което постигаме с витамините и хранителните добавки е удовлетворяващо.

