Как да се насладим на празниците без преяждане

Празниците са време за семейство, приятели и, разбира се, вкусна храна. Но често именно изкушенията на трапезата водят до преяждане, тежест в стомаха и чувство на вина.

Експертите по хранене дават прости, но ефективни съвети, които могат да ни помогнат да се насладим на празниците без да прекаляваме.

Поддържайте редовни хранения

Пропускането на закуска или обяд с надеждата да се "освободим" за голямата вечеря е грешка.

"Когато сме прекалено гладни, е по-вероятно да вземем прекомерни порции", предупреждават специалистите.

Малка закуска преди празничното събитие помага да се контролира апетитът.

Избирайте здравословни храни първо

Започнете с плодове, зеленчуци и протеини. Те засищат по-бързо и намаляват желанието за преяждане.

Пълнозърнестите продукти и храните с високо съдържание на фибри също са отличен избор за първата чиния.

Пийте вода и ограничете алкохола

Водата е не само хидратираща, но и помага да се чувствате по-сити. Алкохолът, от своя страна, повишава апетита и често води до по-импулсивно хранене.

Редувайте алкохола с вода, за да намалите риска от преяждане, пише Mayo Clinic Health System, цитирани от България он ер.

Контролирайте порциите и яжте бавно

Използвайте по-малки чинии и се концентрирайте върху вкуса на храната. Мозъкът има нужда от около 20 минути, за да регистрира ситост.

Бавното хранене е ключът към по-малко порции и по-голямо удоволствие от храната.

Избирайте любимите си ястия

Не е нужно да опитате всичко на масата. Изберете наистина любимите си ястия и им се насладете. Това не само ще намали количеството консумирана храна, но и ще увеличи удовлетворението от празника.

