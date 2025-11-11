Как да се справим с косопада през есента

Снимка Пиксабей

С настъпването на есента много хора забелязват, че косата им започва да пада по-интензивно от обичайното.

Есенният косопад е напълно естествен процес, който засяга както жените, така и мъжете. Обикновено е временен и се дължи на сезонни промени в организма, но когато стане прекалено видим, може да причини емоционален дискомфорт и да бъде сигнал, че тялото има нужда от повече внимание, пише България он ер.

Защо косата пада повече през есента

През летните месеци косата е изложена на слънце, солена вода и високи температури, което я изтощава и уврежда фоликулите.

С настъпването на есента организмът преминава в адаптационен режим – нивата на някои хормони се променят, кръвообращението се забавя, а това може да доведе до по-засилен косопад.

Според трихолози, това е част от естествения цикъл на подмяна на косата – обикновено продължава между 6 и 10 седмици, след което растежът се нормализира.

Грижа и подхранване – първата стъпка към по-здрава коса

Ако косопадът не е съпроводен с изтъняване на косата или поява на плешиви участъци, обикновено няма причина за паника.

Фокусът трябва да бъде върху поддръжката на скалпа и укрепване на косъма:

Използвайте щадящ шампоан без сулфати и парабени.

Нанасяйте подхранващи маски и серуми с витамини (A, E, B-комплекс), кератин и пептиди.

Правете масаж на скалпа 2–3 пъти седмично, за да стимулирате кръвообращението и подхранването на фоликулите.

Поддържайте здравословен хранителен режим, богат на желязо, цинк и биотин – ключови елементи за растежа на косата.

Допълнително, пиенето на достатъчно вода и ограничаването на стреса също могат да окажат значителен ефект върху косопада.

Кога да потърсите специалист

Ако косопадът продължава повече от три месеца или е придружен от омазняване, пърхот, сърбеж или парене на скалпа, е важно да се потърси помощ от дерматолог или трихолог.

Те могат да препоръчат лабораторни изследвания за:

хормонален дисбаланс

анемия

нарушения на щитовидната жлеза.

Навременната диагностика помага да се предотвратят трайни увреждания на космените фоликули.

През последните години се развиват редица иновативни терапии за възстановяване и сгъстяване на косата, които дават реални резултати:

Мезотерапия – въвеждане на коктейл от витамини и аминокиселини директно в скалпа.

PRP терапия (плазмотерапия) – използва собствена плазма на пациента, богата на тромбоцити, за активиране на фоликулите.

LED терапия с червена светлина – подобрява микроциркулацията и метаболизма на клетките.

Тези процедури могат да се прилагат и профилактично през есента, за да се съкрати времето на възстановяване и да се подготви косата за зимата.

Сезонният косопад е естествена част от биологичния ни ритъм, но той може да бъде контролиран с правилна грижа, хранене и съвременни терапии.

Важно е да не се изпада в паника, а да се подходи информирано и с постоянство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!