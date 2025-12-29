Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила

Снимка Пиксабей

Как точно да си направим сами истинска сурвачка с магическа сила? Светлана Василева, музеен педагог в Регионален етнографски музей в Пловдив отговаря в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус".



Коледните празници са един цял цикъл, който започва още на Игнажден с т.нар. "Полазник". Празниците продължават до Ивановден, когато вече се заключва коледния цикъл. Или, с други думи казано, тези празници не са просто ден-два около Бъдни вечер, или Коледа. Те са цял цикъл.



"Ще ви разкажа малко повече за това от какво се правят сурвачките и на какво трябва да се обърне внимание. Правят се от дрянчета, разбира се, и който има възможност е хубаво да си откърши сам от дървото. Днес вече дрянчета лесно могат да се намерят и да бъдат закупени. Защо е важно да е дрянче? Защото дряна е най-здравото и жилаво дърво. То е първото дърво, което цъфти още през зимата. Много е трудно да бъде прекършено, много жилаво е и заради това, че първо се събужда към живот след студената зима, то дава една надежда за идващата пролет.



След това дрянчето трябва да бъде украсено. Всеки детайл по украсата носи своята символика, няма нищо случайно. И затова тези сурвачки, които често могат да се срещнат днес на пазара – украсени с хартиени гирлянди и цветни, те нямат никаква стойност. Голямо е удоволствието, ако един родител седне вкъщи и украси сурвачките заедно с детето си и му разкаже как се прави", поясни Светлана Василева.



Ето какво означава всеки един елемент украса по сурвачката:



"Задължително трябва да се сложат сушени плодове. В миналото по това време през зимата не са разполагали с пресни плодове, затова хората са си ги изсушавали. На сурвачката се слагат всякакви плодове - ябълки, круши, сливи, за да може да се предизвика плодородие. Също може да се нанижат ядки - орехови ядки. Пуканките са задължителни. С тях са се украсявали и калпаците на коледарчетата също. Пуканката е царевично зрънце, което на топлина се разпуква. И всъщност, с това хората са се надявали да предизвикат плодородие в дома - да се пука всичко, да се пукат хамбарите, на изобилие да бъде. Вълната също е задължителна част от украсата на сурвачката, особено в Родопите. Защото това там е основен поминък за хората.



В миналото са се сурвакали и животните. Стопанката е ставала рано сутринта, за да събуди дечицата, лекичко ги е потупвала по гръбчетата със сурвачката. А след това е отивала в оборите, сурвакала е и животните. И оттам нататък вече се събират дечицата и тръгват сурвакарските дружинки. Прежда, която хората са оцветявали в миналото и особено червена прежда задължително се слага на сурвачката.



"Това е основен цвят в нашата традиция. Във всички наши празници червеният цвят присъства в украсата. Както знаете това е и на Великден и по сурвачката, защото червеното е символ на плодородието, това е кръвта, това е животът и продължението на живота. Обикновено обвиваме дръжката на дрянчето в долната част с червена прежда. А може и цялата сурвачка да се увие с червена прежда.



Другото нещо, което е важно да има като украса по сурвачката, това е обредният хляб, от празничната трапеза. Това са малките кравайчета, които се нанизват, те трябва да присъстват задължително в украсата.



Много е важно по някакъв начин сурвачката да има и защита. Затова е задължително поставянето на люти чушлета по нея, едно или повече, както и на скилидка чесън. Защото се вярва, че тези люти, миризливи неща плашат лошите сили. Всичко лошо да бяга надалече. Това са апотропейни предмети, които се слагат за защита. И след като вече украсата е готова, може да се постави и паричка също. Разбира се, тя е свързана от една страна с това да има пари в дома, но от друга страна, тъй като парата е желязна, това е и за сила и здраве, тъй като металът е здрав и корав", разказа Василева.



По думите и, когато сурвачката е готова, тя се оставя до вратата отвън да престои през нощта, да пренощува под звездите. Така се вярва, че тя ще добие по-големи сили и на практика се превръща в един магически предмет, с който от следващия ден сурвакарчетата започват да обикалят по домовете и да наричат с благословия стопаните. И когато те сурвакат по гърба, вярва се, че с докосването на тази магическа пръчка, всичко това, което е вложено в сурвачката като изработка потича по магически начин към стопанина и към дома.



Хубаво е, ако падне част от украсата в самия дом - малки пъпчици от дрянчето. После по тях се гадае, като се хвърлят в огнището и е на добро, ако това дрянче се разпукне в огнището. Това значи, че ще има здраве за този човек. То се нарича на всеки член от семейството, пъпчица по пъпчица и хората са си гадаели, като ги хвърлят в огъня. Силата на сурвачката приключва на следващия ден. Тогава тя или се пуска в течаща вода, или трябва да се изгори в огъня, тъй като огънят се свързва със слънцето.

