Как да скрием или изтрием профила си в YouTube

Digital

YouTube е първият сайт, за който се сещаме, когато искаме да си пуснем клип на любима песен или друго атрактивно видео. Платформата предлага разнообразни възможности да откривате интересни съдържание и да го стартирате на всичките си мобилни устройства. Има и ситуации, в които искате временно да не влизате в YouTube или дори да изтриете акаунта си.

Имайте предвид, че ако спрете своя профил ще премахнете цялата информация в него като кликвания, харесвания, коментари и др. Целият процес отнема не повече от минута. Вероятно не знаете, но има как времето да спрете достъпа и да скриете своя YouTube акаунт от другите потребители в интернет. Ето как можете да активирате опциите, според BusinessInsider.

Как да скрием или изтрием профил в YouTube

1. Oтворете YouTube от десктоп браузър и се уверете, че сте логнати в своя профил.

2. Кликнете върху иконата на акаунта ви, която е снимка или кръг с първата буква на името ви.

3. От падащото меню кликнете върху "Settings".

4. Изберете опцията "Advanced Settings", която ще откриете в дъното на менюто в левия панел.

5. Скролнете до дъното на следващата страница и изберете oпцията "Delete Channel".

6. Верифицирайте своята парола.

7. Тук е момента да прецените дали искате временно да скриете профила си или да го изтриете напълно.

8. Изберете опцията "I Want To Hide My Content" или "I Want To Permanently Delete My Content".

