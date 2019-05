Как да управляваме ежедневните си задачи с телефона

digital.bg

Преди време, използвахме бележници, тетрадки, органайзери, за да държим в ред графика ни за деня и седмицата. Днес обаче все повече разчитаме на виртуални помощници – цифрови асистенти, мобилни приложения за управление на ежедневните ни задачи, онлайн услуги.

Според Make Use Of, TickTick е едно от най-добрите приложения за управление на задачи, което може да предложи много повече от това, което се вижда от пръв поглед. По-долу ще откриете някои скрити, но много удобни функции на приложението TickTick.

Pomodoro таймер

Pomodoro е подход към управлението на времето, в който разпределяте работата на кратки сесии, разделени от малки и дълги почивки. Това е хитра техника за управление на времето, която се оказа успешна за много хора. За щастие, потребителите на TickTick не се нуждаят от допълнително приложение, ако искат да изпробват тази техника.

TickTick има функция, която ви позволява да конфигурирате Pomodoro таймери. За мобилните клиенти тя е достъпна като специален раздел в долната част. В случай, че нямате такъв, можете да го добавите, като се насочите към Settings > Tab Bar и активирате Pomo. След това може да започнете сесия като натиснете бутона „Start“ в таба „Pomo“.

Можете да персонализирате различните продължителности, мелодии и др., като натиснете третата икона в горната част.

Бял шум с Pomo Timers

Докато приложението отчита времето до следващата почивка, по време на активната Pomodoro сесия, може да слушате някой от наличните опции за бял шум. Опцията може да бъде намерена под иконата за звук на екрана на таймера. За да я ползвате обаче трябва да платите.

Проследяване на ефективността със статистически данни

TickTick има страница, на която се показват множество графики въз основа на представянето ви до момента. Можете да видите колко добре се справяте със сроковете, кои дни обикновено са най-продуктивни за вас, степента на завършване и много други. С платената версия на приложението можете да преминете към определени периоди и да анализирате подобренията си. Можете да отворите тази страница, като докоснете снимката на потребителския си профил.

Персонализиране на TickTick с теми

TickTick разполага с богата колекция от теми, които могат да се прилагат както за настолните, така и за мобилните приложения. Може да ги намерите в „Settings“ под „Theme“. Някои от темите са платени, други безплатни, но можете да получите нови теми, като имате повече постижения.

Съвместна работа

Можете да поканите членове да се присъединят към общ списък и да го управлявате заедно. Членовете могат да оставят коментари, да задават задачи и да редактират съществуващи задачи. За да споделите списък, докоснете „Collaborate“ под иконата за меню в горния десен ъгъл.

Следване на дейностите по задачите

За да следите членовете какво правят в споделения от вас списък, можете да следвате списък с дейности или дейностите на дадена задача. От него ще разберете кой е редактирал или добавил нещо, кога и какво. Също така ще ви информира кога задачата е завършена. Опцията за дейности по задачите или списъци може да откриете в менюто на мобилните и настолните приложения, но само ако ползвате платенатаверсия на приложението.

Запазване и споделяне на списъци или задачи като изображения

За да направите това, ще трябва да отидете менюто на отделна задача или списък и там да натиснете Share. Плъзнете нагоре към таба „Image“ и трябва да можете да споделите изображението или да го запазите локално на телефона си.

Напомняния за задачите, базирани на местоположението

Задачите в TickTick могат да се задействат по определена локация. За да настроите такива действия, ще трябва да добавите местоположение към задачата. Когато преглеждате конкретна задача, докоснете менюто (три точки ) и отидете в опцията „Location“. Тук преминете към местоположението, което искате да конфигурирате, а в долната част ще намерите няколко тригера.

Жестове

TickTick дава възможност да персонализирате жестове за извършване на бързи действия. За целта обаче трябва да използвате платената версия на приложението. Опциите за персонализация са достъпни от Settings > General > Swipes.

Приоритет на задачите

TickTick е едно от най-универсалните приложения за задачи, което ви позволява да практикувате широк спектър от методи за управление на времето, без да инсталирате допълнителни приложения. Един от тези методи е The Four Quadrants of Time Management. Тъй като TickTick идва с възможност за създаване на папки, подпапки и други, можете без усилие да репликирате четирите квадранта за управление на вашите задачи с висок и нисък приоритет. Техниката включва разпределяне на работата в четири раздела.

- Q1: Важно и спешно

- Q2: Важно и не спешно

- Q3: Не е важно и спешно

- Q4: Не е важно и не е спешно

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html