Как да усещаме уют и комфорт в хола с избора на модерен диван?

Инвестицията в хубава и качествена мека мебел трябва да бъде приоритет за всяко семейство. Това е обзавеждане от което очаквате действително много и е важно изборът да бъде прецизен, защото инвестицията е дългосрочна. Обикновено именно меката мебел определя визията на интериора, което я прави централен елемент и акцент, който не бива да се пренебрегва. Съвременните дивани , в каталога на мебели АРЕНА, са много разнообразни относно дизайн, размери и форма. Много от тях притежават допълнителни удобства, които ще направят ежедневието ви значително по-комфортно. Добре е да познавате характеристиките на различните модели, за да изберете по-лесно подходящия за вашия дом.

Правила при избора на практичен диван за хола

Голяма част от хората споделят, че свободното им време у дома преминава най-често във всекидневната. От тука следва, че меката мебел трябва да бъде избрана много внимателно и съобразена с изискванията на цялото семейство. Диванът е добре да бъде достатъчно голям, за да се чувства всеки комфортно и да има място за настаняване на гости. Съществуват множество правила, които ще ви помогнат по-лесно да изберете подходящата мека мебел за интериора на дома. Тук ще ви дадем и няколко конкретни насоки:

задължително първо изберете зона, в която ще разположите меката мебел – измерете пространството и определете диван в каква форма ще бъде най-удобен. Голяма част от хората залагат на ъгловите модели, заради лежанката или на тези с допълнителен модул за повдигане на краката. Важно е само изделието да не е прекалено обемно, за да не изглежда стаята малка без възможност за свободно преминаване;

много е важно когато се настаните да чувствате добра опора и мекота – задължително проверка какви материали се използвани в пълнежа на възглавници. За предпочитане е това да бъдат еластична пяна, мемори пяната и пух. Те ще направят зоната за сядане комфортна и уютна;

изберете материя за дамаската според личните си предпочитания – ще прекарвате настанени на меката мебел дълго време, затова е важно тапицерията да е мека и приятна. Днес много предпочитани са кадифето, плюшът и буклето, които създават усещане за уют. Памукът също е добър избор, защото е дишащ, поддържа се лесно и е подходящ за ежедневието;

нека цветът на дивана да е неутрален и успокояващ – тенденциите насочват към бежово, земни тонове, сиво и други. Те се съчетават лесно и така по-бързо ще интегрирате меката мебел към останалия интериор. Ако търсите нещо по-акцентно препоръчваме маслиненозеленото и цвят теракота;

изберете мека мебел със здрава и стабилна конструкция – най-добре да бъде изработена от масивна дървесина.

Важно е диванът да ви хареса като дизайн и да е максимално практичен като форма спрямо особеностите на стаята. Моделите, които притежават механизъм с функция сън са най-харесвани, защото са многофункционални и не са скъпи.

Тенденции при диваните за хол през тази година

Нормално е да се насочите към избора на диван, който е с актуален дизайн и ще остане модерен по-дълго време. Не купувате всяка година подобно обзавеждане и поради тази причина предлагаме първо да се запознаете с най-новите тенденции при меката мебел. Специалистите насочват вниманието ви към модели с меки и заоблени линии, комфортна и приятна на допир тапицерия, практични механизми и неутрални тонове.

Острите ъгли вече са заменени от овални силуети, създаващи усещане за спокойствие и комфорт. Дизайните при диваните се характеризират с по-голяма дълбочина на седалките предлагащи уют, ниска конструкция и релакс механизми. Много харесвани са модулните дивани, защото дават възможност за пренареждане, което променя обстановката много бързо. Линейните модели също се интегрират лесно във всякакъв вид всекидневни и могат да бъдат съчетани с кресло и табуретки.

Ако каните често гости и искате мека мебел с повече места за настаняване, препоръчваме ъгловите модели с лежанка. При цветовете актуалните модни тенденции отново насочват към неутралните тоналности. Ако правите промяна в интериора, диван който е в сиво, бежово или кафяво, без проблем ще се хармонизира с новите елементи в стаята.

Как ъгловият диван ще направи дневната уютна и комфортна?

От много години хората предпочитат да обзаведат своя дом функционално и елегантно. За тази цел е добре да разгледате най-новите модели ъглови дивани в продуктовия каталог на магазин мебели АРЕНА. С помощта на практичната ъглова мебел ще оптимизирате много по-добре свободното пространство и ще създадете приятна зона за релакс. Основните предимства на стилната ъглова мебел са:

артикулът по изключително елегантен начин запълва неизползваните пространства – долепен до стената той оползотворява ъгъла и така освобождава повече място в центъра за преминаване или за разполагане на холна маса;

Г-образната и П-образната форми гарантират място за всеки – ще може да настанявате гости и да има достатъчно места за сядане за цялото семейство;

лежанката е чудесна зона за релакс – на нея може да изпънете краката си, за да си отпочинете докато четете книга или гледате телевизия.

Ъгловите модели имат функция сън и ракла под седалката. Ще използвате меката мебел като удобно легло, а различни вещи може да прибирате в практичната ракла.

Предимства на холовите гарнитури

Всички елементи, от които са съставени холовите гарнитури, са изработени в един стил, цвят и дамаска. Благодарение на това стаята ще стане красива и изискана. Холовите гарнитури включват различни видове мека мебел. Това е гаранция, че ще имате достатъчно места за настаняване. Много от модерните холови гарнитури разполагат с механизми за разтягане и място за съхранение под седалките. С една покупка получавате различни функционални модули и придавате завършен и луксозен вид на всекидневната. Друго основно предимство на холовите гарнитури е тяхната достъпна цена, предвид високото качество на изпълнение и повечето комфортни модули.

На какво да обърнем внимание при избора на холова гарнитура?

Ако ви предстои да направите подобна инвестиция препоръчваме да разгледате повече разновидности на съвременните холови гарнитури . Най-важно е да обърнете внимание на размерите на отделните модули, включени в холовата гарнитура. Определете кой артикул къде ще бъде разположен и как ще създадете приятна зона за релакс, за гледане на телевизия или за разговори.

Ако имате повече свободно място може да вземете холова гарнитура съдържаща два дивана с различни размери, кресла и табуретки. Задължително е мебелите да са изработени от устойчиви, висококачествени материали, защото се очаква да ги ползвате дълго. Заложете на дамаска, която е съобразена с интензитета на използване на мебелите. Текстилните са предпочитани за ежедневно ползване, тъй като се почистват лесно и се предлагат много разнообразни нюанси.

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