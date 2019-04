Как да заключите файлове и приложения с пръстов отпечатък

digital.bg

Скенерите за пръстови отпечатъци улесняват значително защитата на вашия смартфон, като в същото време намаляват необходимостта от въвеждане на PIN код всеки път. От Android Authority са на мнение, че това е една от най-практичните функции на съвременните телефони, от която трябва да се възползваме максимално.

От информацията по-долу ще разберете как може да заключите файлове и приложения с пръстовия си отпечатък.

Huawei

За да активирате функцията на телефона си ще трябва да посетите Settings > Security and privacy > Fingerprint ID. От тук, можете да активирате опциите „access safe“ и „access app lock“. За да активирате функцията за заключване с пръстов отпечатък, трябва да посетите Settings > Security and privacy > App lock, след това изберете кои приложения искате да заключите. За да имате достъп до вашия защитен файл, можете да посетите Settings > Security and privacy > App lock или да отворите приложението Files и да натиснете „Safe“. Ако искате да добавите нещо към папката „Safe“ отворете приложението Files задръжте натиснат съответния файл и натиснете More > Move to safe.

OnePlus

Функцията на OnePlus за заключване на приложения с пръстов отпечатък се нарича App Locker. За да намерите тази функция, отидете в Settings > Utilities > App Locker. Въведете вашия PIN за да продължите и може да изберете Add apps, за да добавите приложения. Страницата ви дава възможност и да скриете известията от тези приложения.

OnePlus предлагаше също така и функцията SecureBox за защита на файловете, но потребителите съобщиха за проблем с нея. Компанията признава проблема и актуализира функцията малко след това, като същевременно ѝ даде ново име – Lockbox. Може да я откриете като отидете до File manager > Categories > Lockbox. След като я активирате ще трябва да въведете вашия PIN за да получите достъп до нея за първи път, след това вече ще можете да използвате пръстовия си отпечатък. За да добавите съдържание към вашите защитени файлове, трябва да задържите съответния файл, след това да докоснете иконата за меню и да изберете „Move to Lockbox“.

Samsung

Опията на Samsung за заключване на приложения и файлове с пръстови отпечатъци се нарича „Secure Folder“. За да започнете работа с тази функция, отидете до Settings > Lock screen and security > Secure Folder. Оттук трябва да влезете в Samsung профила си или да създадете профил, ако нямате такъв.

След като влезете, изберете типа заключване за достъп до Secure Folder, след което активирайте плъзгача за пръстови отпечатъци и ирис. След това можете да получите достъп до Secure Folder, като използвате своя скенер за ирис или скенер за пръстови отпечатъци. Ако изберете опцията „Fingerprint +“, ще може да изберете конкретен пръст, с който да отключвате „Secure Folder“.

За да добавите елементи към Secure Folder, докоснете иконата на „Add apps“ или „Add files“, след което изберете желаните елементи. Можете също да добавяте файлове от приложението My Files като натиснете и задържите съответния файл, след което докоснете иконата за менюто и да изберете „Move to Secure Folder“.

Xiaomi

За да активирате заключването на приложения с пръстови отпечатъци, трябва само да посетите приложението Security, след което да докоснете иконата „App lock“. Ще трябва да въведете вашия PIN/парола и да изберете приложенията, които искате да скриете.

Решението на Xiaomi за заключване на файлове в MIUI 10 е Hidden folders. То е достъпно от File manager, след като изберете „Hidden folders“ от страничната лента. Има три начина за добавяне на елементи в скритата папка, като първият е чрез файловия мениджър. Ще трябва да натиснете и задържите съответния файл във файловия мениджър, след това докоснете менюто и изберете „Hide“.

Втората опция е чрез Hidden folder > Three-dot menu > Add files. Третият начин за добавяне на файлове към скритата папка е като стартирате галерията си, след това докоснете и задръжте някоя снимка, натиснете менюто и изберете „Hide“.

Приложения на трети страни

Ако телефонът ви няма предварително инсталирана функционалност за заключване на приложения, има няколко приложения, достъпни в Play Store с подобни възможности. Те може и да не са толкова добри, колкото вградената поддръжка, но определено са по-добри от нищо. Ето и няколко приложения към които може да се насочите: LOCKit , AppLock (DoMobile Lab) и AppLocker (Burakgon LTD).

