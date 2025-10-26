Как един учител успява да внуши на учениците си, че са наследници на много силен народ

Кадър Bulgaria On Air

"Цар Иван Асен II е имал завидно самочувствие - самочувствие, равно почти на Бога." Това заяви в предаването "Операция История" учителят по история Йордан Миленов.

"Иначе безспорно управлението на Иван Асен II бележи един връх в средновековната Втора българска държава и е съизмеримо с величието от Симеоново време. И дори мисля, че в историографията и в публичното пространство е малко неглижиран Иван Асен", посочи още историкът пред Bulgaria On Air.

"Наследниците на Асеневци са много. Тази Асенева династия някои я свързват и с Първото българско царство, но доказателствата не са категорични", коментира Миленов.

Той сподели какво разказва на учениците си за Асеневци и цар Иван Асен II: "Обяснявам им как този човек е разсъждавал за времето си, какви качества е притежавал, за неговия произход и да се гордеят с произхода си. Защото той, ако не се гордееше със своя произход - царски, така да се каже, нямаше как да постигне тези големи успехи".

"Това внушавам на учениците си - че те са наследници на един наистина много силен народ и не трябва да униват и да свеждат глави", категоричен бе учителят.

