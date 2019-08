Как личности като Бил Гейтс, Марк Зукърбърг или Доналд Тръмп стартират деня си

Money.bg

Успешните хора знаят, че са това, което четат. Милиардерът инвеститор Уорън Бъфет прекарва 80% от деня си в четене. А за президента на САЩ Доналд Тръмп се знае, че е "ненаситен" потребител на новини, ставайки в 6 сутринта, за да гледа телевизия и след това да чете вестници като New York Post, New York Times и Wall Street Journal, според Business Insider.

Кой е всъщност първият източник, който силно влиятелните хора проверяват, когато се събудят? Entrepreneur ни представя ресурсите, които лидерите от различните индустрии използват.

Уорън Бъфет започва деня си с разнообразие от национални и местни новини. Милиардерът споделя пред CNBC, че сутринта му стартира с The Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, USA Today, Omaha World-Herald (все пак Оракулът е именно от Омаха, Небраска) и American Banker.

Американският президент Доналд Тръмп предпочита печатните пред онлайн медиите. Въпреки че не чете редовно книги, той получава новините си по старомоден начин: печатни медии. Според Politico, неговият персонал събира статии от вестници, вариращи от New York Post до New York Times като дори разпечатват истории за него, защото президентът обича да подчертава и загражда, докато чете. За да бъде изпратена статия до Тръмп, тя трябва да е преминала през кабинета на секретаря и ако е одобрена, се добавя към папка с други новинарски истории. Без значение какво чете Тръмп, често става дума за самия него. Reuters съобщава, че когато става въпрос за брифинги, помощниците включват името на президента възможно най-много, "защото той продължава да чете, ако е споменат".

Марк Зукъргбърг очаквано започва деня си във Facebook. В интервю с комика Джери Сайнфелд, основателят на социалната мрежа споделя, че първото нещо преди да стане от леглото е да провери телефона си. Зукърбърг започва сутринта си във Facebook като споделя, че му харесва да знае какво се случава със света, а след това проверява съобщенията си във Messenger и WhatsApp, което обикновено му отнема няколко минути.

Съоснователят на Microsoft получава ежедневно резюме на новини с широк спектър от теми и известия от Berkshire Hathaway, където е в борда на директорите. Според интервю за Fox Business Бил Гейтс също така чете The Wall Street Journal, The New York Times, The Economist.

Основателят на BuzzFeed Йона Перети се събужда около 8:30 ч. и се отправя към офиса със спортната или бизнес секция на The New York Times като си купува и New York Magazine, но повечето от информацията открива във Facebook и Twitter.

През 2006 г. изпълнителният председател на Starbucks - Хауърд Шулц споделя пред CNNMoney, че става около 5 сутринта, прави си кафе и си взима три вестника - Тhe Seattle Times, Тhe Wall Street Journal и Тhe New York Times. И това е все още неговата рутина.

Основателят на Virgin Group - Ричард Брансън също е от ранобудните като става в 5 часа сутринта и започва да чете. "Смятам че този период на затишие, преди света да стартира деня си, е чудесно време да наваксам с новини и имейли." - споделя той.

Инвеститорът от Shark Tank и съоснователя на O'Leary Funds и SoftKey, Кевин О'Лири става всяка сутрин в 5:45, проверява азиатските и европейски облигационни пазари и гледа бизнес телевизия в продължение на 45 минути, докато тренира. След това чете още час последните бизнес новини. Той споделя, че е важно да имаш 360-градусов поглед над финансовия климат в света.

Главният изпълнителен директор на Disney Боб Игер се събужда изключително рано, за да тренира и чете, според списанието Inc. В интервю пред The New York Times той споделя, че става в 4:30 ч., чете вестници, проверява имейла си и сърфира в интернет.

Гари Вайнерчук, който е американски предприемач, четири пъти най-продаван автор за New York Times и влиятелна личност в интернет отделя най-много внимание на Twitter. "Започвам деня си като консумирам доста информация", пише предприемачът и гуруто в социалните медии. Той чете TechMeme, електронния бюлетин MediaREDEF, Business Insider, ESPN и Nuzzel, приложение, с което получавате емисия от заглавия, които са по-близо до това, което ви интересува, защото те са туитвани или споделяни от приятелите, семейството и колегите ви. Накрая проверява и Instagram.

