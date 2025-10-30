Как най-лесно да направим регистрация на фирма в България?

Ако имате идея да започнете бизнес в България, е добре да съберете малко повече информация за това, какво се изисква при узаконяване на ново дружество. Имате възможност да направите регистрация на фирма , лесно и бързо като използвате услугите на професионалисти. От Mediabg.bg могат да ви предложат консултация с опитни юристи и счетоводители, който в най-кратък срок ще подготвят необходимите документи и ще ги подадат към Търговския регистър. Цената на подобна услуга не е висока и всеки бъдещ предприемач може да си я позволи. По този начин спестявате много от свободното си време и сте уверени, че няма да има забавяния.

Кои са най-често използваните правни форми при регистрация на фирма?

За да управлявате дружество, което е законово обосновано, трябва да изберете в каква правна форма да направите регистрацията. В България бъдещите предприемачи се спират най-често на следните варианти:

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – тук собственикът е само един и той може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Хората избират ЕООД, защото отговорността е ограничена до размера на капитала на дружеството. Също така капиталът е в размер на 2 лв, а управител може да сте вие или човек назначен от вас;

Дружество с ограничена отговорност (ООД) – при този случай има двама или повече съдружници. Капиталът тук се формира от дяловете на различните съдружници. Управлението на компанията е поверено на управител, който също се назначава от съдружниците;

Едноличен търговец (ЕТ) – едноличният търговец е физическо лице, което развива търговска дейност самостоятелно. Тази форма на управление е по-малко популярна заради личната отговорност която се носи. Едноличните търговци се осигуряват сами и плащат съответните данъци;

Акционерно дружество (АД) – капиталът се състои от вноски на акционерите под форма на акции. Дружеството може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Тук минималният капитал е 50 000 лв;

Добра идея е да се консултирате с юристи, за да изберете най-подходящата правна форма на управление. Точно тук може да използвате услугите на компания, която се занимава с регистрация на фирми. Експертите ще ви дадат най-точни съвети и препоръки относно вашия бъдещ бизнес.

Какви са основните етапи при подготовка на документите?

Независимо дали сами ще попълните и подадете документите към Търговския регистър или ще използвате фирма посредник, трябва да знаете какви са изискванията. Етапите са няколко и трябва задължително да бъдат изпълнени:

първо се започва като изберете име за фирмата – то задължително трябва да е оригинално и да не се използва от никой друг. Това може да бъде лесно проверено в Търговския регистър. Заложете на име, което се запомня лесно, и е свързано с вида на вашата дейност;

трябва да уточните адресът за управление на фирмата – Това е добре да бъде адресът на който се извършва самата търговска дейност. Адресът за регистрация може да бъде този по вашата лична карта;

изберете правната форма, в която да бъде направена регистрация на дружеството – вече споменахме най-популярните варианти от които може да изберете. Ако не сте сигурни препоръчваме да се допитате до юрист;

подготвяте необходимите документи – за ЕООД това е учредителен акт, а за ООД е дружествен договор. Тук се описва подробно дейността на компанията, адреса, управителя, сумата за началния капитал и други;

попълвате декларации – те са по чл.141 и чл.142 от Т.З;

задължително откривате набирателна сметка в банка – в нея трябва да преведете началния капитал, за да получите удостоверение;

плащате държавната такса – ако регистрацията на фирмата се направи онлайн таксата е по-малка;

подавате документите към Търговския регистър – когато получите одобрение ще имате идентификационен код Булстат и ще може да започнете своята дейност.

Ако не искате да се сблъсквате с бюрокрацията е по-добре да се доверите на фирма, която от ваше име да подготви документите. Таксата за тази услуга е приемлива и определено си заслужава да я изберете.

Защо чуждите граждани избират да развиват бизнес в България?

Напоследък все повече чужденци решават да развиват търговска дейност в страната ни. Това се дължи на възможността бързо да се направи регистрация на фирма на чужденец в България . Процедурата е максимално опростена, ако използвате услугите на експерти, всичко ще се случи много по-лесно. Чужденците предпочитат да правят бизнес в България заради данъчната политика и възможността да търгуват в целия Европейски съюз. В страната те лесно намират квалифицирани кадри и посредници, които могат да им съдействат при узаконяване на дейността.

Лесно ли е чужденец да получи регистрация на фирма?

За чуждите граждани не представлява никаква трудност да направят регистрация на фирма в страната. Използвайки услугите на експертите, имате възможност да подадете документи без дори да посещавате офиса. Необходимо е да се оформи нотариално заверено пълномощно. Процедурата може да бъде изпълнена лесно и онлайн, затова толкова много хора извън столицата я предпочитат. Още възможности, ако сте рускоговорящи регистрация компании в болгари и.

Това е огромно удобство и за чуждите граждани, които в рамките на три дни могат да получат узаконяване на своята дейност. В този случай се изисква от чуждия гражданин да представи адресна регистрация в страната. Бихте могли да подготвите нотариален акт за имот или договор за наем. Всички документи ще бъдат преведени от заклет преводач, както се изисква по закон. Вижте повече на английски в enterprise registration Bulgaria .

